СМИ: Danone откажется от брендов Activia, Alpro и Actimel в России

В российском подразделении Danone отметили, что изучают различные варианты, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка». По словам главы Streda Consulting Алексея Груздева, французская компания тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино», введя в магазины йогурты, творожки и другую десертную продукцию.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил в эфире НСН, что производители йогуртов пытаются объяснить свой уход с российского рынка проблемами с поставками импортного сырья.

В свою очередь директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что стоимость маленькой упаковки йогурта выросла и перестала устраивать россиян. По его словам, люди из экономии денег теряют интерес к молочным продуктам.

