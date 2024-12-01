Пенсии и маткапитал: Путин утвердил бюджет РФ на 2025 год
В следующем году дефицит бюджета составит 0,5% ВВП.
Российский лидер Владимир Путин утвердил бюджет страны на 2025 год. Он также подписал законы об индексации соцпенсий и маткапитала.
НОВЫЙ БЮДЖЕТ
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Согласно изменениям, в следующем году доходы бюджета РФ составят 40,296 триллионов рублей, расходы — 41,469 триллиона. При этом в 2026-м году доходы должны увеличиться до 41,841 триллиона рублей, расходы — до 44,022 триллионов, а в 2027-м — доходы и расходы до 43,154 триллиона и 45,915 триллионов рублей соответственно.
Отмечается, что в 2025 году дефицит бюджета в РФ составит 0,5% ВВП, в 2026 году — 0,9%, в 2027-м — 1,1%. Основными источниками для финансирования дефицита бюджета будут являться внутренние государственные заимствования. К началу следующего года ФНБ планируется в объеме 11,055 триллионов рублей, 2026 года – 12,883 триллионов, 2027 года – 14,927 триллионов. В связи с этим показатели увеличатся с 5,2% до 6% ВВП.
По документу, на начало 2026 года верхний предел внутреннего российского госдолга составит 29,386 триллиона рублей, внешнего — $61,1 млрд, на начало 2027 года — 34,046 триллиона рублей и $59,2 млрд соответственно. В последующем внутренний долг увеличится, а внешний наоборот сократится. При этом в 2025 году расходы на обслуживание госдолга составят 3,182 триллиона рублей, в 2026 году — 3,475 триллиона, в 2027 году — 3,594 триллиона.
ПЕНСИИ И МАТКАПИТАЛ
30 ноября Владимир Путин также подписал закон об индексации социальных пенсий. Так, согласно документу, в 2025 году они проиндексируются на 14,75% и с 1 апреля составят 15,4 тысячи рублей. При этом к концу 2025 года пенсии по старости вырастут до 24 тысяч рублей. К тому же утвержденный бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы предусматривает увеличение выплат на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027 году.
Накануне российский президент также подписал закон об увеличении материнского капитала. По новому бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования на 2025-2027 годы, выплата вырастет на 7,3% до 676 тысяч рублей.
Между тем, в 2026 году маткапитал вырастет еще на 4,5%, достигнув 706,8 тысяч рублей, а в 2027 году — на 4% до 735,1 тысяч рублей. Эти суммы смогут получить семьи, в которых не ранее 1 января 2020 года родился один ребенок или до 2020 года — несколько детей.
В том случае, если второй, третий или последующий ребенок родились не ранее 1 января 2020 года, а до этого семья не получала маткапитал, в следующем году выплата для них составит 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934 тысячи рублей, а в 2027 году — 971,4 тысячу рублей. Если семья уже получала материнский капитал за первенца, то в 2025 году доплата за второго ребенка составит 217 тысяч рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Отмечается, что ключевыми приоритетами федерального бюджета в следующий трехлетний период являются выполнение государством соцобязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в новом бюджете особое внимание было уделено нацпроектам, которые направлены на повышение качества жизни граждан.
«Все социальные обязательства... будут безусловно выполнены... Средства на это предусмотрены», - рассказал он.
Согласно открытой части, в 2025-2027 годах расходы бюджета на соцполитику суммарно составят примерно 21 триллион рублей, на нацоборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов рублей, на нацэкономику — 14 триллионов рублей.
В следующем году общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств достигнет 1,634 триллиона рублей, в 2026 году — 1,478 триллиона, в 2027 году — 1,537 триллиона. Также на реализацию федеральных целевых программ в открытой части предусмотрено 207,9 млрд рублей, в 2026-м — 78,2 млрд, в 2027-м — 45 млрд. На межбюджетные трансферты региональным бюджетам — 3,44 триллиона, 3,53 триллиона и 3,59 триллиона рублей соответственно.
Известно, что основные параметры бюджета определены из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллионов рублей и инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП планируется в объеме 230,568 триллионов рублей, на 2027 год — 248,313 триллионов. Инфляция в эти два года ожидается не выше 4%.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что минимальная пенсия в России не может быть ниже установленного для пенсионеров прожиточного минимума, который в 2025 году составит 15 тысяч 250 рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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