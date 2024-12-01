Пенсии и маткапитал: Путин утвердил бюджет РФ на 2025 год

По документу, на начало 2026 года верхний предел внутреннего российского госдолга составит 29,386 триллиона рублей, внешнего — $61,1 млрд, на начало 2027 года — 34,046 триллиона рублей и $59,2 млрд соответственно. В последующем внутренний долг увеличится, а внешний наоборот сократится. При этом в 2025 году расходы на обслуживание госдолга составят 3,182 триллиона рублей, в 2026 году — 3,475 триллиона, в 2027 году — 3,594 триллиона.

ПЕНСИИ И МАТКАПИТАЛ

30 ноября Владимир Путин также подписал закон об индексации социальных пенсий. Так, согласно документу, в 2025 году они проиндексируются на 14,75% и с 1 апреля составят 15,4 тысячи рублей. При этом к концу 2025 года пенсии по старости вырастут до 24 тысяч рублей. К тому же утвержденный бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы предусматривает увеличение выплат на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027 году.

Накануне российский президент также подписал закон об увеличении материнского капитала. По новому бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования на 2025-2027 годы, выплата вырастет на 7,3% до 676 тысяч рублей.