МО: ВС РФ освободили Терсянку в Запорожской области
14 ноября 202612:04
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль Терсянку в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что в операции по освобождению этого населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Восток». Накануне ВС РФ установили контроль над Котовкой в Харьковской области.
Ранее в МО объявили, что российские военные поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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