МО: ВС РФ освободили Терсянку в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль Терсянку в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что в операции по освобождению этого населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Восток». Накануне ВС РФ установили контроль над Котовкой в Харьковской области.

Ранее в МО объявили, что российские военные поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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