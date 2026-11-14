В ведомстве добавили, что в операции по освобождению этого населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Восток». Накануне ВС РФ установили контроль над Котовкой в Харьковской области.

Ранее в МО объявили, что российские военные поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».