Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Они составят 15,4 тысячи рублей с 1 апреля 2025 года. Соответствующий закон был подписан российским лидером Владимиром Путиным.
Утвержденный бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы предусматривает увеличение выплат на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027 году.
На конец 2024 года средний размер социальной пенсии достигнет 13,4 тысячи рублей, страховой пенсии по старости — 22,3 тысячи рублей. К концу 2025 года пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что минимальная пенсия в России не может быть ниже установленного для пенсионеров прожиточного минимума, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года
- Материнский капитал увеличится на 7,3% с 2025 года
- СМИ: На концерт рэпера Mayot ворвался ОМОН
- Задоров и Малкин получили по $5000 штрафа за потасовку в НХЛ
- Акция в поддержку открытия границы с Россией состоялась в Финляндии
- Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии
- Террористы атаковали генконсульство Ирана в Алеппо
- Экс-замминистра транспорта арестовали по делу о мошенничестве
- Автобус с пассажирами загорелся в Бурятии
- Росавиация предупредила о корректировке авиасообщения между Россией и Кубой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru