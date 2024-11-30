Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Они составят 15,4 тысячи рублей с 1 апреля 2025 года. Соответствующий закон был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

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Утвержденный бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы предусматривает увеличение выплат на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027 году.

На конец 2024 года средний размер социальной пенсии достигнет 13,4 тысячи рублей, страховой пенсии по старости — 22,3 тысячи рублей. К концу 2025 года пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что минимальная пенсия в России не может быть ниже установленного для пенсионеров прожиточного минимума, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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