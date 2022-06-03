«Параллельный импорт не работает»: Россиянам объяснили причины дефицита электроники
Эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин в эфире НСН заметил, что российская электроника не сможет покрыть потребительский спрос, так как ее не из чего собирать.
Сейчас в рамках параллельного импорта крупные компании завозят значительно меньше электроники, чем раньше, но пока в России не наблюдается ее дефицит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно, что ретейлеры в России зафиксировали снижение ассортимента электроники и бытовой техники, в частности смартфонов, телевизоров и посудомоечных машин. По словам Муртазина, это связано с проблемами поставок техники в рамках параллельного импорта и с дефицитом товаров на зарубежных рынках.
«Параллельный импорт на сегодня практически не работает. Если и работает, то только для незначительной части товаров. Это говорит о снижении. У нас пока идет тестирование параллельного импорта со стороны разных игроков. Например, компании с солидными оборотами привозят не условные, а вполне реальные 50 айфонов. Если раньше они за одну поставку завозили тысяч пять, то сейчас их на порядок меньше. К тому же на зарубежных рынках нет достаточного количества нужного объема товаров. Из-за этого у нас падает ассортимент, и нет спроса со стороны конечного потребителя – рынок упал вдвое», - объяснил он.
При этом Муртазин добавил, что сильного дефицита электроники в России пока нет.
«На конец февраля средний магазин имел на полках 150 позиций только смартфонов, а сегодня – 40-50 позиций. То есть ассортимент сократился в три раза. Но сказать, что есть дичайший дефицит техники – нельзя. Однако самый большой дефицит наблюдается в категории крупной бытовой техники. Но все равно, если человеку нужно купить, например, стиральную машину, он ее купит – вопрос в цене и бренде», - отметил он.
В то же время аналитик считает, что российская бытовая техника не сможет покрыть существующий в стране спрос, а уже в следующем году дефицит электроники будет наблюдаться во всем мире.
«Электроника российских производителей весьма условно российская. Она в любом случае не покроет спрос по 99% позиций. Самое главное, что для того, чтобы ее производить, нужно, чтобы поставлялись комплектующие. С ними сейчас те же проблемы, что и с готовой техникой. Как такового дефицита электроники не будет, будет ограничение по поставкам определенных марок, по покупкам за вменяемые деньги. Цены меняются не в лучшую сторону для потребителя. Но это только начало мирового кризиса. Я думаю, что в 2023 году во всем мире усилится дефицит представленной техники. То есть не будет такого, что человек сможет прийти в магазин и купить что-то здесь и сейчас», - заключил Муртазин.
На прошлой неделе российские ретейлеры, в том числе компания «М.Видео», заявили, что в Россию начали завозить иностранную электронику в рамках параллельного импорта.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках параллельного импорта первыми в Россию привезут телефоны, ноутбуки и телевизоры, но хватит ли для них запчастей – это большой вопрос.
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