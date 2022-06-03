«Параллельный импорт не работает»: Россиянам объяснили причины дефицита электроники

На прошлой неделе российские ретейлеры, в том числе компания «М.Видео», заявили, что в Россию начали завозить иностранную электронику в рамках параллельного импорта.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках параллельного импорта первыми в Россию привезут телефоны, ноутбуки и телевизоры, но хватит ли для них запчастей – это большой вопрос.

