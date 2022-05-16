«Проблемы на таможне и зазор логистики»: Как санкции отразились на рынке гаджетов
Антироссийские санкции серьезно сказались на поставках смартфонов, при этом представители отрасли утверждают, что параллельный импорт сможет удовлетворить запросы внутреннего рынка.
Антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине серьезно отразились на поставках смартфонов и гаджетов. На этом фоне правительство разрешило их параллельный импорт, а 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ввоз в страну смартфонов будет упрощен.
Представители отрасли рассказали НСН, как российский рынок гаджетов справляется с разрывом логистических цепочек и чего ждать от параллельного импорта электроники.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что ввоз смартфонов в Россию замедляется из-за больших сложностей с логистикой и таможенным оформлением.
«У нас есть несколько факторов, которые замедляют ввоз гаджетов в Россию. Помимо санкций, есть еще и ограничения, связанные с пандемией, сложности с логистикой, "растаможка". Все это занимает время. На данный момент на некоторые позиции есть ощутимый зазор между тем, как товары появляются на Западе и как появляются в России. Если будет широко налажена какая-то альтернативная цепочка поставок большим количеством игроков, то ситуация станет лучше, чем то, что мы наблюдаем сейчас», - сказал Корнейчук.
По его словам, правительство пытается предпринять все меры, чтобы рынок гаджетов хоть как-то продолжал функционировать в новых условиях. При этом Корнейчук отметил, что новое разрешение властей оформлять нотификацию для ввоза смартфонов отраслевыми российскими ассоциациями оставит на гаджеты рыночную цену.
«Вопрос в том, насколько широкие будут возможности по тому, как завозится техника. Если любой гражданин сможет, оформив какие-то примитивные документы, поехать за границу и купить устройства оптом там, а потом вернуться в Россию и здесь их реализовать, то стоимость будет близка к рыночной. В силу того, что конкуренция будет порождать конкурентные цены, как и должно работать в рыночной экономике», - сказал Корнейчук.
ВСЕ РЕШИТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
Правительство РФ разрешило шести отраслевым организациям оформлять нотификацию - специальный документ, необходимый для поставок в страну смартфонов, планшетов, ноутбуков и так далее. До сих пор для получения нотификации для ввоза в Россию электронных устройств их изготовитель должен был обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что завоз гаджетов не станет дешевле от того, что оформлять нотификацию на смартфоны будут отраслевые ассоциации. При этом он отметил, что это обеспечит достаточный приток техники в Россию, чтобы закрыть все потребности граждан.
«Дешевле завоз гаджетов от этого не станет. Поскольку своей техники у нас практически никакой нет, и мы всецело зависим от зарубежной, есть задача поставлять все то же самое, но новым путем и с новой логистикой. Поэтому не нужно ожидать, что это приведет к уменьшению стоимостных характеристик. Здесь даже не на первом месте будет курс рубля, потому что он не до конца рыночный. Но такое решение кабмина обеспечит возможность притока техники в Россию. Также оно должно закрыть все внутренние потребности россиян», - сказал Кусков.
В свою очередь ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН согласился с Денисом Кусковым и отметил, что предпринятые меры смогут обеспечить потребности внутреннего рынка. При этом он отметил, что при параллельном импорте дешевле гаджеты не станут.
«Все зависит от курса. В электронике цена вырастет от 20 до 70%. Однако все предпринятые меры смогут обеспечить потребности внутреннего рынка, тем более что он в этом году просядет где-то вполовину», - сказал Муртазин.
Ранее Минпромторг разрешил ввозить в Россию электронику и гаджеты без согласия производителя. Некоторые товарные категории разрешены к ввозу в полном объеме. Мера была принята для обеспечения населения и российских производителей необходимыми товарами и комплектующими.
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