«Проблемы на таможне и зазор логистики»: Как санкции отразились на рынке гаджетов

«Вопрос в том, насколько широкие будут возможности по тому, как завозится техника. Если любой гражданин сможет, оформив какие-то примитивные документы, поехать за границу и купить устройства оптом там, а потом вернуться в Россию и здесь их реализовать, то стоимость будет близка к рыночной. В силу того, что конкуренция будет порождать конкурентные цены, как и должно работать в рыночной экономике», - сказал Корнейчук.

ВСЕ РЕШИТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Правительство РФ разрешило шести отраслевым организациям оформлять нотификацию - специальный документ, необходимый для поставок в страну смартфонов, планшетов, ноутбуков и так далее. До сих пор для получения нотификации для ввоза в Россию электронных устройств их изготовитель должен был обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что завоз гаджетов не станет дешевле от того, что оформлять нотификацию на смартфоны будут отраслевые ассоциации. При этом он отметил, что это обеспечит достаточный приток техники в Россию, чтобы закрыть все потребности граждан.

«Дешевле завоз гаджетов от этого не станет. Поскольку своей техники у нас практически никакой нет, и мы всецело зависим от зарубежной, есть задача поставлять все то же самое, но новым путем и с новой логистикой. Поэтому не нужно ожидать, что это приведет к уменьшению стоимостных характеристик. Здесь даже не на первом месте будет курс рубля, потому что он не до конца рыночный. Но такое решение кабмина обеспечит возможность притока техники в Россию. Также оно должно закрыть все внутренние потребности россиян», - сказал Кусков.