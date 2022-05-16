Простое и дешевое: Мобильная связь в России не станет хуже из-за дефицита оборудования

«Проблем со связью однозначно не будет, тем более, что этого б/у оборудования в лучшем случае будет 3-4% от общих закупок. Таким образом покупается не сложное, а самое простое оборудование, у него меньше срок службы и отсутствует гарантия, но на это закрывают глаза, потому что оно дешевое. Это не плохое оборудование, там изъянов особых нет», - сказал Муртазин.

По его словам, проблема заключается не в поставках, а в дефиците оборудования.

«Прямых поставок сейчас нет, но есть поставки через третьи страны. Проблема в другом – в дефиците оборудования, его не хватает. Использование б/у оборудования позволяет закрыть бреши в определенных сегментах и сократить существующий дефицит. Это временное решение, которое будет применяться на российском рынке до момента нормализации ситуации. К этому решению прибегают достаточно часто», - отметил эксперт.

Муртазин также высказал мнение, что в России можно наладить производство такого оборудования, но на это понадобятся годы.

«В потенциале - да. Мы к этому идем, но единомоментно это сделать нельзя. Это случится для каких-то видов оборудования через год-два-три, это постепенный процесс», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков говорил НСН, что россияне не останутся без смартфонов, несмотря на их нынешний дефицит, однако рискуют лишиться продукции Apple и Samsung.

