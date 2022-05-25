«Телефоны и ноутбуки»: Что принесет первая волна параллельного импорта россиянам
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в эфире НСН заметил, что стоимость некоторых видов электроники в России в два раза больше рекомендованного курса.
В рамках параллельного импорта первыми в Россию привезут телефоны, ноутбуки и телевизоры, но хватит ли для них запчастей – это большой вопрос. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Ранее стало известно, что российские ретейлеры начали завозить в страну иностранную электронику в рамках параллельного импорта. Информацию СМИ подтвердили в «М.Видео». Корнейчук рассказал, какие категории завезут в Россию первыми.
«Первое, что будут закупать – это смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, телевизоры, мониторы. Думаю, самая приоритетная марка – это что-то типа Apple, но что закупается по факту – увидим. С моей точки зрения, сейчас у нас цены в ретейле не соответствуют тем, которые должны быть при текущем курсе валют. Это показывает разницу в цене на одни и те же товары при покупке в российском ретейле и через посредников, либо через китайские площадки вроде AliExpress. Там можно купить брендовые вещи по курсу, который ближе к официальному. Поэтому цены там получаются весьма привлекательными и соответствуют тем, которые были в прошлом году. Есть товары, цена которых в два раза выше, чем на том же AliExpress, на некоторые – 15-30%. Но вряд ли цена мгновенно снизится. Скорее всего, ретейлеры будут закладывать возможное изменение курса в качестве рисков», - отметил он.
Однако, по его мнению, наиболее остро встает вопрос с поставками запасных частей для электроники.
«Нормализация цен на электронику при параллельном импорте зависит от того, как будут налажены цепочки поставок. Обеспечение спроса товарами – это пол дела. Вопрос в том, где брать запчасти. Насколько будет возможно наладить поставки запчастей для всех необходимых товаров? Товары в принципе есть, вопрос в цене», - добавил Корнейчук.
При этом несколькими днями ранее представители пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» воздержались от комментария НСН о параллельном импорте, но рассказали, что компания сможет покрыть весь существующий на рынке спрос.
«На данный момент у нас есть достаточный ассортимент техники, чтобы удовлетворить спрос, который есть в ключевых категориях, и он пополняется. Мы адаптируем свои текущие бизнес-процессы к новой реальности и стремимся предоставить нашим покупателям максимально широкий выбор через прямой диалог с вендорами, привлечение новых партнеров, включая развитие маркетплейса электроники, то есть привлечение партнерского ассортимента на наши онлайн-площадки. Кроме того, у нас есть широкий выбор доступной бытовой техники под собственными торговыми марками Novex и Hi. Второе важное направление для нас сейчас – поддержание привлекательных розничных цен несмотря на внешнеэкономические факторы, рост закупочных цен и логистических издержек. «М.Видео и Эльдорадо» с апреля вернула крупные распродажи. Например, сейчас в рамках масштабной федеральной промокампании скидки достигают 30%», - заключили в компании.
Ранее интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, скорее всего, продавать технику с помощью параллельного импорта будет только серый рынок, а официальные ретейлеры не захотят разрывать отношения с иностранными компаниями.
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