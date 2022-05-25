«Телефоны и ноутбуки»: Что принесет первая волна параллельного импорта россиянам

Однако, по его мнению, наиболее остро встает вопрос с поставками запасных частей для электроники.

«Нормализация цен на электронику при параллельном импорте зависит от того, как будут налажены цепочки поставок. Обеспечение спроса товарами – это пол дела. Вопрос в том, где брать запчасти. Насколько будет возможно наладить поставки запчастей для всех необходимых товаров? Товары в принципе есть, вопрос в цене», - добавил Корнейчук.

При этом несколькими днями ранее представители пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» воздержались от комментария НСН о параллельном импорте, но рассказали, что компания сможет покрыть весь существующий на рынке спрос.