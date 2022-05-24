«Ремонт вместо покупки»: Россияне на фоне санкций ринулись чинить смартфоны

Антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине привели к небольшим проблемам с запчастями у компаний, занимающихся ремонтов смартфонов, планшетов и бытовой техники.

При этом у них значительно прибавилось клиентов, поскольку люди предпочитают покупке новых гаджетов ремонт старых, рассказали представители индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».