«Ремонт вместо покупки»: Россияне на фоне санкций ринулись чинить смартфоны
Спрос на ремонт гаджетов увеличился на 20-30%, рассказали НСН представители московской и федеральной сетей мастерских.
Антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине привели к небольшим проблемам с запчастями у компаний, занимающихся ремонтов смартфонов, планшетов и бытовой техники.
При этом у них значительно прибавилось клиентов, поскольку люди предпочитают покупке новых гаджетов ремонт старых, рассказали представители индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
КИТАЙСКИЕ ЗАПЧАСТИ И РЕКОРДНЫЙ СПРОС
«Мы наблюдаем дефицит на оригинальные запасные части, поставляемые из Европы. В основном это касается домашней кухонной и профессиональной техники. Так, например, с рынка полностью исчезли оригинальные АКБ марки Dyson. Запчасти на телефоны и планшеты по-прежнему в доступе, так как и до начала спецоперации 90% поставок была из Китая. Проблемы сейчас могут быть у авторизованных гарантийных сервисов европейских марок, которые зависят от логистики из стран ЕС», - сказал НСН операционный директор сети мультисервисных центров «Лаборатория ремонта» Виктор Дутлов.
По его оценке, спрос на ремонт увеличился на 20-30%.
«В целом можно сказать, что спрос на ремонт вырос. В нашей сети "Лаборатория ремонта" мы фиксируем увеличение спроса на 20-30 % по сравнению с прошлым годом в этот же период. Это связано с подорожанием новой техники в магазинах. Цены на технику растут, ремонтировать стало выгоднее, чем покупать новое. Вторая причина роста спроса на ремонт - попытка граждан сохранить сбережения, вложив их в ремонт техники», - пояснил Дутлов.
Со своей стороны, основатель сети Pedant.ru, ремонтирующей гаджеты более чем в 120 городах России, Роман Персиянов сказал «Радиоточке НСН», что сейчас проблем с запчастями для телефонов нет, хотя поначалу были перебои с поставками из Китая.
«Проблем с запчастями мы не испытывали, так как у сети есть проверенные поставщики, с которыми франчайзи сотрудничают уже много лет. А те поставщики, которые занимаются поставкой комплектующих из Китая не испытывают проблем с поставками. Были перебои, когда поставщики из-за сильного повышения курса сдерживали продажи, но сейчас такого нет», - отметил Персиянов.
Он также подтвердил, что количество заказов выросло на треть.
«Большое количество логистических цепочек перекрыто, налаженные бизнес-связи оборваны. Но клиентопоток в сервисных центрах Pedant.ru наоборот увеличился. Спрос на услуги ремонта техники заметно вырос. В сети Pedant с февраля число заказов в сервисных центрах на ремонт смартфонов всех брендов возросло на 31%, в марте мы отметили рекордное количество клиентов. Рост обращений мы наблюдаем и сегодня. Помимо этого, мы заметили, что чаще всего клиенты стали обращаться с такими моделями смартфонов, как Samsung, Xiaomi и Huawei», - отметил основатель сети.
ДЕШЕВЕЮЩИЙ РЕМОНТ И «ЗОЛОТЫЕ» ПОКУПКИ
По словам Романа Персиянова, многие россияне оставили мысли купить новые телефоны из-за роста цен.
«Если раньше вопрос покупки нового телефона решался быстро и сравнительно недорого, то сейчас это совсем другие суммы. Разница между "отремонтировать старый смартфон" и "купить новый" стала настолько заметной, что многие отказались от покупки или отложили ее на неопределенный срок. Выручка сети растет и будет расти. Что будет дальше – время покажет, но то, что эта тенденция надолго, – факт», - уверен собеседник «Радиоточки НСН».
Генеральный директор сети Pedant.ru Ксения Шипкова рассказала НСН, что поначалу цены на запчасти для смартфонов выросли, но сейчас пошли вниз.
«Дефицита по комплектующим и аксессуарам не случилось ввиду того, что федеральные поставщики запчастей удерживают минимальные остатки на складах и быстро адаптируются под внешние изменения рынка, разрабатывая поставки через альтернативные каналы. Стоимость запчастей в марте увеличилась на 30-40%, после чего пошла обратно вниз. Сохранение распределения выручки по брендам смартфонов подтверждает равномерное увеличение спроса и отсутствие проблем с запчастями», - отметила Шипкова.
По ее словам, цены на ремонт также дешевеют на фоне укрепления рубля.
«Основным триггером для пересмотра цен на ремонт является изменение себестоимости на запчасть, при этом стоимость услуги осталась фиксированной. Таким образом, финальная стоимость для клиента увеличилась только в пределах роста себестоимости запчастей. В настоящее время курс доллара имеет тенденцию к стабильности и снижению, что положительно сказывается на стоимости комплектующих и снижению цен на ремонты. Большинство поставщиков поэтапно продолжает снижать цены, общее снижение по отношению к марту составляет 20%», - отметила гендиректор сети Pedant.ru.
ОТ СМАРТФОНОВ ДО ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Ксения Шипкова выразила уверенность, что тенденция увеличения спроса на ремонт смартфонов сохранится.
«Однозначно, ситуация на мировом рынке спровоцировала рост спроса клиентов к ремонту смартфонов абсолютно всех марок, и в будущие периоды он будет продолжать расти, поскольку поставщикам запчастей удалось выстроить новые логистические цепочки, а стабильный доллар положительно повлиял на стоимость комплектующих, тогда как стоимость новых устройств (при нарастающем их дефиците) остается высокой», - указала гендиректор Pedant.ru.
Со своей стороны, операционный директор сети «Лаборатория ремонта» Виктор Дутлов прогнозирует повышенный интерес россиянам к ремонту бытовой техники.
«В новой экономической ситуации мы прогнозируем рост рынков, связанных с оборотом подержанных вещей, в том числе рынка ремонта техники. При этом товарная инфляция всегда опережает рост цен на услуги. Поэтому в целом ситуация, когда ремонтировать подержанную технику выгоднее, чем покупать новую, - будет сохраняться. Думаю, это будет относиться в целом ко всем линейкам бытовой техники. При этом приоритет будет смещаться в ремонт техники, без которой повседневная жизнь попросту невозможна - холодильники, печи, стиральные машины, водяные насосы. Во время карантина в коронавирус именно эти категории техники остались единственными, которые россияне ремонтировали, в то время как рынок ремонта остальных категорий практически полностью остановился», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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