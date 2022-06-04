Перевернуть пирамиду. Россия не потеряет доходы из-за европейского эмбарго на нефть
Аналитики и политики в России не увидели проблемы из-за введения эмбарго на отечественную нефть в рамках шестого пакета Евросоюза.
Евросоюз столкнется с ростом инфляции и ценовым шоком после начала поэтапного отказа от импорта нефти из России. Об этом заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Аналитик Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эмбарго на поставки 2/3 нефти не помешает России зарабатывать столько же, как и раньше.
«Тут возможен неожиданный эффект. Если Европа или США вводят санкции против российской нефти, и РФ сокращает экспорт, вроде как, добились цели. Но их цель не в том, чтобы Россия сократила экспорт, а в том, чтобы она денег не получала от нефтяной индустрии. А получается: мы экспорт сократили, дефицит на мировом рынке усугубился, и мы практически компенсировали то, что недополучили, за счет подорожания оставшихся объемов продаж. В итоге, Россия сколько получала, столько и продолжает получать. И сейчас никто не может сказать, позволят ли эти санкции лишить Россию денег, а не экспорта, потому что непонятно, сколько будет стоить нефть», - разъяснил он.
Российская нефть Urals легко выиграет «холодную войну» у Brent, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.
«Трудно сравнивать Brent, которого добывают очень мало, это чисто демонстрационная марка нефти, и Urals, которого добывают больше всего на свете. Это самый главный товар на нефтяном рынке. Они имеют разный вес на рынке. Да, действительно, среднее качество Urals ниже, чем качество Brent. Brent – это легкая нефть, но ее осталось очень-очень мало. При этом надо сказать, что половину Brent добывают в России, в Калининградской области. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем свидетелями того, что главной маркой, которая будет продаваться на мировом рынке, станет все-таки Urals», - указал аналитик.
Депутат Госдумы Олег Морозов призвал продавать отечественные товары за границу только на условиях России.
«Предлагаю санкционную пирамиду перевернуть: это мы будем решать, кому и за сколько поставлять продовольствие и удобрение, нефть и газ. Скажем, Венграм - без ограничений. Полякам и Прибалтике - не будем ни при каких условиях, пусть хоть все санкции отменят!
Продукция, в которой они нуждаются, в наших руках. Значит, и условия должны определять мы. По газу мы их научили "Родину любить". Платят в рублях как миленькие. Доходы от экспорта эноргоносителей рекордные! А кто не платит - тот сосет лапу!», — написал парламентарий в своем Telegram -канале.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России.
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