Перевернуть пирамиду. Россия не потеряет доходы из-за европейского эмбарго на нефть

Аналитик Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эмбарго на поставки 2/3 нефти не помешает России зарабатывать столько же, как и раньше.

«Тут возможен неожиданный эффект. Если Европа или США вводят санкции против российской нефти, и РФ сокращает экспорт, вроде как, добились цели. Но их цель не в том, чтобы Россия сократила экспорт, а в том, чтобы она денег не получала от нефтяной индустрии. А получается: мы экспорт сократили, дефицит на мировом рынке усугубился, и мы практически компенсировали то, что недополучили, за счет подорожания оставшихся объемов продаж. В итоге, Россия сколько получала, столько и продолжает получать. И сейчас никто не может сказать, позволят ли эти санкции лишить Россию денег, а не экспорта, потому что непонятно, сколько будет стоить нефть», - разъяснил он.