В Кремле отреагировали на возможность национализации участка «Северного потока-2» в ФРГ

Ранее издание Spiegel сообщило, что Министерство экономики ФРГ планирует национализировать часть трубопровода, проходящую по германской территории.

Песков подчеркнул, что официальных заявлений по этому поводу пока не было.

«Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут подобные действия — это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

