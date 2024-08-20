От юаня к бартеру: Россия и Китай ищут альтернативные способы взаиморасчета
Угроза вторичных санкций США вынуждает Россию и Китай искать нетипичные варианты расчета и усложнять логистику торговли, что неминуемо ведет к росту цен на товары.
Китайские банки стали возвращать российским предпринимателям совершенные несколько месяцев назад платежи за уже растаможенный и полученный товар, сообщили «Ведомости» о ссылкой на предпринимателей. Один из источников рассказал изданию, что получил обратно платеж в юанях через три месяца после оплаты. Проблему подтвердили юрфирмы FTL Advisers и SinoRuss, адвокатское бюро Nordic Star и банк «Бланк».
Ранее гендиректор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин также заявлял СМИ, что банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией. По его сведениям, финансовые организации КНР стали негласно делить юань на «чистый» и «грязный».
ОПЛАТА ПО БАРТЕРУ
В мае 2024 года президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом. По данным Financial Times, в ходе визита он, среди прочего, обсудил с Си Цзиньпином расширение присутствия банков КНР в РФ. Президент России тогда заявлял, что около 90% платежей между Россией и Китаем происходит в национальных валютах. Глава государства подчеркивал, что между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.
Однако в июне 2024 года Минфин США включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). В июле США также ввели ограничения в отношении 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь России при проведении спецоперации. Это дополнительно усложнило взаиморасчет между Китаем и Россией.
По данным газеты «Известия», в июле небольшие региональные китайские банки все чаще стали отказываться принимать платежи из РФ в июле. Это привело к тому, что прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР.
Однако председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов заверил НСН, что хотя объемы российско-китайской торговли снизились с 2023 года, Китай, как и прежде, является одним из основных партнеров РФ.
«Да, китайцы - наш основой партнер. У нас большой объем двусторонней торговли. И те сложности, которые возникают, оказывают влияние на товарные поставки. Объем трафикового экспорта в Россию по итогам января-июля этого года уже ушел в отрицательную зону, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», - сообщил собеседник НСН.
Собеседник НСН добавил, что ситуация с расчетами не критична.
«Уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом поручений. Возможно, некоторые платежи действительно проходят дольше. Те региональные банки, с которыми мы взаимодействуем, они еще продолжают работу с российскими контрагентами. Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны», - пояснил он.
По данным агентства Reuters, Россия и Китай действительно готовы возобновить бартерную торговлю из-за нарастающего санкционного давления со стороны США. При этом журналисты акцентируют внимание на удачном опыте применения бартера КНР, в частности, в торговле с Малайзией. В СМИ уточнили, что первые подобные сделки между Россией и Китаем могут состояться уже осенью 2024 года.
УРОВЕНЬ ЦЕН НА 12% ВЫШЕ
Развивая тему вторичных санкций, «Известия» сообщили, что к сложностям с платежами между Россией и Китаем прибавились трудности с логистикой, поскольку китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны.
В свою очередь гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло подтвердил НСН, что около 70% китайских поставщиков ввозят свой товар в Россию обходными путями.
«В мае эти случаи были редкими и достаточно точечными, но с июня-июля этот способ отправки товаров стал более распространенным. Сейчас, по моим оценкам, порядка 70% отправителей требуют, чтобы в документах фигурировала третья страна. При этом есть ряд сложностей, связанных, например, с отправкой грузов железнодорожным транспортом», — сказал он.
Властопуло добавил, что если раньше оплачивать поставки из Китая в Россию можно было через платежного агента по контракту между российским импортером и китайским экспортером, то теперь схема усложнилась. Российский импортер должен заключить договор с представителем третьей страны, а тот, в свою очередь, контракт с китайской стороной. По его словам, хабом в этом случае может стать сразу несколько стран.
«Это государства Евразийского экономического содружества, страны, которые доселе не являлись значимыми торговыми партнерами России (Лаос, Вьетнам, Таиланд и прочие), государства третьего порядка, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Юго-Восточной Азии», — подчеркнул собеседник НСН.
Усложнение логистики может привести к тому, что конечная стоимость товара подскочит на 8-12%, также заметил Властопуло.
При этом отдельные товары китайских производителей сегодня пользуются особым спросом у россиян. К примеру, по данным «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2024 года в России было продано новых легковых автомобилей на общую сумму 2,53 триллиона рублей.
Как сообщил «Известиям» президент РОАД Алексей Подщеколдин, в ближайшее автомобили китайских брендов могут подорожать на 10% на фоне сложностей с банковскими расчетами. При этом глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заверил НСН, что подобное не в интересах производителей.
«Пока нет никаких задержек в поставках автомобилей из Китая. Действительно, из-за того, что расчеты происходят сегодня дольше обычного и с большими издержками, конечно, возникают дополнительные расходы, но они абсолютно несопоставимы с названной цифрой в 10% от цены автомобиля. У нас сейчас есть более серьезные факторы, которые могут повлиять – это в первую очередь ожидающееся повышение утильсбора», - добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что санкции в отношении третьих стран выходят за рамки здравого смысла. Он подчеркнул, что они являются нелегитимными в том случае, если принимаются без решения ООН, напоминает «Радиоточка НСН».
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