От юаня к бартеру: Россия и Китай ищут альтернативные способы взаиморасчета

ОПЛАТА ПО БАРТЕРУ



В мае 2024 года президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом. По данным Financial Times, в ходе визита он, среди прочего, обсудил с Си Цзиньпином расширение присутствия банков КНР в РФ. Президент России тогда заявлял, что около 90% платежей между Россией и Китаем происходит в национальных валютах. Глава государства подчеркивал, что между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.

Однако в июне 2024 года Минфин США включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). В июле США также ввели ограничения в отношении 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь России при проведении спецоперации. Это дополнительно усложнило взаиморасчет между Китаем и Россией.

По данным газеты «Известия», в июле небольшие региональные китайские банки все чаще стали отказываться принимать платежи из РФ в июле. Это привело к тому, что прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР.

Однако председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов заверил НСН, что хотя объемы российско-китайской торговли снизились с 2023 года, Китай, как и прежде, является одним из основных партнеров РФ.

«Да, китайцы - наш основой партнер. У нас большой объем двусторонней торговли. И те сложности, которые возникают, оказывают влияние на товарные поставки. Объем трафикового экспорта в Россию по итогам января-июля этого года уже ушел в отрицательную зону, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», - сообщил собеседник НСН.

Собеседник НСН добавил, что ситуация с расчетами не критична.

«Уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом поручений. Возможно, некоторые платежи действительно проходят дольше. Те региональные банки, с которыми мы взаимодействуем, они еще продолжают работу с российскими контрагентами. Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны», - пояснил он.

По данным агентства Reuters, Россия и Китай действительно готовы возобновить бартерную торговлю из-за нарастающего санкционного давления со стороны США. При этом журналисты акцентируют внимание на удачном опыте применения бартера КНР, в частности, в торговле с Малайзией. В СМИ уточнили, что первые подобные сделки между Россией и Китаем могут состояться уже осенью 2024 года.