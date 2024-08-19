MBank из Киргизии приостановил переводы через банки России
Один из крупнейших банков Киргизии MBank приостановил денежные переводы через банки России, следует из сообщения на сайте банка.
Уточняется, что услуга недоступна на неопределенный срок для ряда банков, включая Сбербанк, МТС и Т-банк.
При этом MBank информирует, что входящие переводы по рублевым реквизитам продолжат осуществляться через банки, не попадающие под санкции.
Ранее сообщалось, что в июле доля отказов в платежах через банки Центральной Азии возросла до 30%. Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок обработки платежей увеличился до двух недель, что на 15% больше по сравнению с июнем, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Артемово в ДНР
- В Красноярске ищут устроивших гонки на самокатах с ванной
- Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
- Ушаков назвал переговоры с Украиной несвоевременными
- МЧС: Паводковая обстановка в России стабилизируется
- MBank из Киргизии приостановил переводы через банки России
- В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
- Лавров назвал украинский режим террористическим и нацистским
- В магазинах российского «Леруа Мерлен» начали менять вывески
- Оспа обезьян для России не опасна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru