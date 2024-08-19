MBank из Киргизии приостановил переводы через банки России

Уточняется, что услуга недоступна на неопределенный срок для ряда банков, включая Сбербанк, МТС и Т-банк.

При этом MBank информирует, что входящие переводы по рублевым реквизитам продолжат осуществляться через банки, не попадающие под санкции.

Ранее сообщалось, что в июле доля отказов в платежах через банки Центральной Азии возросла до 30%. Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок обработки платежей увеличился до двух недель, что на 15% больше по сравнению с июнем, напоминает «Радиоточка НСН».

