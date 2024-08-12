«Бартер и третьи страны»: Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой
Региональные банки Китая до сих пор сотрудничают с РФ, платежи ведутся по бартеру, в цифровой валюте и через третьи страны, заявил НСН Максим Кузнецов.
Ситуация с российскими платежами в Китай действительно сложная, однако некоторые региональные банки КНР до сих пор продолжают сотрудничество с Россией, просто их невысокие технологические возможности осложняют работу. Об этом НСН заявил председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов.
Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, сообщили «Известия». Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась – сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР.
«Частично проблема платежей существует. Но на текущий момент ряд региональных банков продолжает сотрудничать с Россией. Надо понимать, что уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом тех поручений, которые к ним приходят. Поэтому, возможно, там некоторые платежи действительно проходят дольше. Возможно, некоторые небольшие банки ставят паузы на прохождение российских платежей. Соответственно ожидают, пока их российские партнеры обеспечат наличие юаней в ликвидности на территории КНР для осуществления этого «квиллинга» на коленке. На текущий момент ситуация сложная, но решаемая. Безусловно, повлиял тот пакет санкций, который был введен 12 июля. Но те региональные банки, с которыми мы взаимодействуем, они еще продолжают работу с российскими контрагентами. Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны», - пояснил он.
Кузнецов напомнил о санкциях, введённых США 12 июля в отношении 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь России при проведении спецоперации. По его словам, объемы российско-китайской торговли действительно снизились с 2023 года, однако Китай – все еще один из основных партнеров РФ.
«Остались страны, которые взаимодействуют с нами напрямую и с финансовой, и с торговой точки зрения. Это и ряд стран Юго-Восточной Азии, и ряд стран Ближнего Востока. Да, китайцы - наш основой партнер. У нас большой объем двусторонней торговли. И те сложности, которые возникают, оказывают влияние на товарные поставки. Объем трафикового экспорта в Россию по итогам января-июля этого года уже ушел в отрицательную зону, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», - подытожил он.
Ранее главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН заявил, что российский бизнес придумает, как проводить платежи в условиях санкций.
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