«Бартер и третьи страны»: Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой

Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, сообщили «Известия». Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась – сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР.

«Частично проблема платежей существует. Но на текущий момент ряд региональных банков продолжает сотрудничать с Россией. Надо понимать, что уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом тех поручений, которые к ним приходят. Поэтому, возможно, там некоторые платежи действительно проходят дольше. Возможно, некоторые небольшие банки ставят паузы на прохождение российских платежей. Соответственно ожидают, пока их российские партнеры обеспечат наличие юаней в ликвидности на территории КНР для осуществления этого «квиллинга» на коленке. На текущий момент ситуация сложная, но решаемая. Безусловно, повлиял тот пакет санкций, который был введен 12 июля. Но те региональные банки, с которыми мы взаимодействуем, они еще продолжают работу с российскими контрагентами. Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны», - пояснил он.