Удар по кошельку: Товары из КНР подорожают на 8-12% из-за проблем с логистикой

Как правило, через третьи страны груз поставляется в Россию по морю, а также авиационным или автомобильным транспортом, обходными путями в Россию ввозят товары около 70% китайских поставщиков. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Издание «Известия» ранее сообщило, что к сложностям с платежами между Россией и Китаем прибавились трудности с логистикой. Китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны. По словам представителей бизнеса, ужесточения замечены с середины июля. В основном это связано с товарами, которые попали в стоп-лист ( в том числе, с электроникой), а в качестве основной причины называется непрекращающееся давление Запада. Властопуло отметил, что пересылки товаров через третьи страны требуют 70% китайских отправителей.