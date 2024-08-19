Удар по кошельку: Товары из КНР подорожают на 8-12% из-за проблем с логистикой
Хабом для поставляемых в Россию китайских товаров могут стать многие азиатские страны, в том числе Лаос и Вьетнам, которые ранее нельзя было причислить к значимым торговым партнерам России, сказал НСН Георгий Властопуло.
Как правило, через третьи страны груз поставляется в Россию по морю, а также авиационным или автомобильным транспортом, обходными путями в Россию ввозят товары около 70% китайских поставщиков. Об этом НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
Издание «Известия» ранее сообщило, что к сложностям с платежами между Россией и Китаем прибавились трудности с логистикой. Китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны. По словам представителей бизнеса, ужесточения замечены с середины июля. В основном это связано с товарами, которые попали в стоп-лист ( в том числе, с электроникой), а в качестве основной причины называется непрекращающееся давление Запада. Властопуло отметил, что пересылки товаров через третьи страны требуют 70% китайских отправителей.
«Уже к маю текущего года начали появляться отправители товаров, которые требовали транспортные накладные, где видно, что товар покидает Китай и направляется в третью страну. В мае эти случаи были редкими и достаточно точечными, но с июня-июля этот способ отправки товаров стал более распространенным. Сейчас, по моим оценкам, порядка 70% отправителей требуют, чтобы в документах фигурировала третья страна. При этом есть ряд сложностей, связанных, например, с отправкой грузов железнодорожным транспортом. В этом случае сразу оформляется международная накладная, в которой указывается конечная станция назначения на территории России. Как правило, через третьи страны груз доставляется морским транспортом, воздушным транспортом и грузовым автотранспортом. Что касается стоп-листа товаров, он действительно существует еще с конца мая и включает не только санкционные, но и околосанкционные товары двойного назначения», — сказал Властопуло.
Собеседник НСН указал на еще один нюанс сложившейся ситуации, касающийся расчетов между Россией и КНР.
«Если раньше было возможно оплачивать поставки из Китая в Россию через платежного агента по контракту между российским импортером и китайским экспортером, то сейчас требуется “прокладка” в виде третьей страны. Российский импортер должен заключить договор с представителем третьей страны, а тот, в свою очередь, контракт с китайской стороной», — добавил эксперт.
Властопуло также предположил, какие страны могут стать хабом для китайского экспорта в Россию.
«Если для европейского экспорта этой страной в свое время стала Турция, то Китай более предвзято относится к торговым партнерам и проверяет страны, в которые отправляет товар. Понятно, что этим хабом могут быть страны Евразийского экономического содружества, государства, которые доселе не являлись значимыми торговыми партнерами России (Лаос, Вьетнам, Таиланд и прочие), государства третьего порядка, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Юго-Восточной Азии», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение эксперт заявил, что конечная стоимость товара из-за сложностей с логистикой может вырасти на 8-12%.
«Рост цен на товары из КНР наблюдается с того момента, когда прекратились трансграничные платежи с Китаем. Уровень увеличения стоимости зависит от схемы доставки, цепочек поставки. Добавьте сюда логистику, которая выросла по отношению к апрельским значениям в два раза. Конечная стоимость товара может увеличиться как минимум на 8-12%, потому что именно настолько вырастает себестоимость», — подытожил он.
Ранее председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов заявил, что ситуация с российскими платежами в Китай действительно сложная, однако некоторые региональные банки КНР до сих пор продолжают сотрудничество с Россией, просто их невысокие технологические возможности осложняют работу.
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