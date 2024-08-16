РОАД: Китайские автомобили подорожают в России на 10%
Автомобили китайских брендов могут подорожать на 10% на фоне сложностей с банковскими расчетами между Россией и Китаем. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на президента РОАД Алексея Подщеколдина.
«Мы работали с четырьмя крупными китайскими банками и одним российским. Везде тормозятся платежи. Иногда деньги «висят» месяц-полтора и возвращаются. Другие застревают на два месяца», — пояснил он.
По словам Подщеколдина, российские автодилеры все чаще сталкиваются с проблемами при оплате заказов на автомобили и запчасти.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года наибольшую долю среди машин в такси заняли автомобили южнокорейских производителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru