СМИ: В G7 намерены предупредить банки КНР о последствиях связей с Москвой
В G7 намерены направить в ближайшие дни новое жесткое предупреждение небольшим банкам Китая, чтобы они прекратили все торгово-экономические связи с Россией, сообщает Reuters.
На этом настаивают официальные лица США. Как ожидается, угроза растущего товарооборота Москвы и Пекина станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии. Вашингтон пытается убедить своих коллег по альянсу в необходимости принятия более жестких мер в отношении небольших китайских банков, которые продолжают обслуживать транзакции с участием России.
При этом ряд стран-участниц G7 выступают против введения жестких мер в отношении крупнейших финансовых организаций КНР.
США оказывают давление на работу китайских компаний и пытаются запретить Пекину взаимодействовать с Москвой. Возможно, в Вашингтоне также надеются на поддержку ЕС в этом вопросе, однако страны содружества все равно продолжают взаимодействие с КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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