Средний класс сочли главной жертвой «коронавирусного» кризиса
Среднему классу ещё есть куда беднеть, говорят во ВШЭ. Если исходить из предложенной президентом России методики подсчёта, это большая часть населения.
Основной удар экономического кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом COVID-19, в России примет на себя средний класс. Именно эти люди могут скатиться в бедность: богатые, вероятно, останутся богатыми, а бедные — бедными, заявил в интервью РБК ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Отмечается, что сильнее всего пострадают крупные города и экономика услуг, в том числе интеллектуальных, а также дававшая пространство для развития новых креативных проектов экономика впечатлений.
В условиях мер самоизоляции не работают парикмахерские, салоны красоты, кинотеатры, рестораны и кафе, спортивные объекты и фитнес-центры. Отменены все массовые мероприятия. Остановка экономики затрагивает в первую очередь малый и средний бизнес, говорил в беседе с НСН директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин — по его мнению, даже после недели вынужденных каникул многие просто не оправятся.
«Возникает вопрос, кто будет платить зарплату? Но наш бизнес уже и так безжизненный «титаническими усилиями» правительства и Центробанка. И для многих предприятий будет означать банкротство», - отмечал он в начале апреля.
К среднему классу относят в том числе и владельцев малого бизнеса, однако точного определения не существует — всё зависит того, какой критерий брать за основу, объяснял НСН социолог Виктор Вахштайн . Например, президент России Владимир Путин предложил относить к среднему классу тех, у кого доход в 1,5 раза выше прожиточного минимума в стране: так считает Всемирный банк. Это «уверенно свыше 70%» населения, отмечал глава государства.
С таким подходом согласны не все. Например, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с НСН заявил, что средний класс в России — это примерно 15-20% населения.
«У нас шесть лет подряд падают доходы населения. У нас вообще я сравнил бы средний класс с маслом, которое на горячей сковороде просто исчезает», - считает Федоров.
Закрытие бизнеса будет означать рост безработицы. Согласно базовому сценарию, предложенному ВШЭ, в этом году корпоративный сектор потеряет 700 тысяч работников, некорпоративный - 1,5 миллиона работников, уровень безработицы составит 8%. В пессимистическом сценарии эти цифры увеличатся до 1,2 миллиона и 2,2 миллиона потерянных рабочих мест в корпоративном и некорпоративном секторе соответственно, что подстегнёт рост безработицы до 9,5% в этом году, прогнозируют во ВШЭ.
По мнению Михаила Делягина, демонстрация низких показателей безработицы в России — не более чем статистический трюк, поэтому в реальности возможен двукратный рост безработицы не от официальных 4%, а «процентов с 10, а то и больше».
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