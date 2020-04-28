Средний класс сочли главной жертвой «коронавирусного» кризиса

Отмечается, что сильнее всего пострадают крупные города и экономика услуг, в том числе интеллектуальных, а также дававшая пространство для развития новых креативных проектов экономика впечатлений.

В условиях мер самоизоляции не работают парикмахерские, салоны красоты, кинотеатры, рестораны и кафе, спортивные объекты и фитнес-центры. Отменены все массовые мероприятия. Остановка экономики затрагивает в первую очередь малый и средний бизнес, говорил в беседе с НСН директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин — по его мнению, даже после недели вынужденных каникул многие просто не оправятся.

«Возникает вопрос, кто будет платить зарплату? Но наш бизнес уже и так безжизненный «титаническими усилиями» правительства и Центробанка. И для многих предприятий будет означать банкротство», - отмечал он в начале апреля.

К среднему классу относят в том числе и владельцев малого бизнеса, однако точного определения не существует — всё зависит того, какой критерий брать за основу, объяснял НСН социолог Виктор Вахштайн . Например, президент России Владимир Путин предложил относить к среднему классу тех, у кого доход в 1,5 раза выше прожиточного минимума в стране: так считает Всемирный банк. Это «уверенно свыше 70%» населения, отмечал глава государства.

С таким подходом согласны не все. Например, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с НСН заявил, что средний класс в России — это примерно 15-20% населения.

«У нас шесть лет подряд падают доходы населения. У нас вообще я сравнил бы средний класс с маслом, которое на горячей сковороде просто исчезает», - считает Федоров.

Закрытие бизнеса будет означать рост безработицы. Согласно базовому сценарию, предложенному ВШЭ, в этом году корпоративный сектор потеряет 700 тысяч работников, некорпоративный - 1,5 миллиона работников, уровень безработицы составит 8%. В пессимистическом сценарии эти цифры увеличатся до 1,2 миллиона и 2,2 миллиона потерянных рабочих мест в корпоративном и некорпоративном секторе соответственно, что подстегнёт рост безработицы до 9,5% в этом году, прогнозируют во ВШЭ.

По мнению Михаила Делягина, демонстрация низких показателей безработицы в России — не более чем статистический трюк, поэтому в реальности возможен двукратный рост безработицы не от официальных 4%, а «процентов с 10, а то и больше».

