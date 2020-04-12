Делягин: Безработица вырастет в два раза от реальных показателей

Директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН проанализировал прогноз о росте безработицы в России до 10 процентов.

Реальные доходы россиян в апреле–июне снизятся на 17,5 процента, а экономика страны из-за коронавируса и обвала цен на нефть упадет на 18 процентов. Россиян ожидает пик безработицы летом. Такой прогноз дали эксперты Института исследований ВЭБ.РФ, отметив, что затем начнется восстановление экономических показателей.

Отмечается, что расчеты выполнены на основе принципов «ценовой войны» на нефтяном рынке, которая возникла до новой сделки ОПЕК+, а также учитывает противопандемические мероприятия в России, уточняет РБК.

По оценке ВЭБ, безработица вырастет с 4 до 7 процентов. Ее пик прогнозируется на второй квартал, когда рост числа потерявших работу россиян составит 10 процентов от экономически активного населения. Таким образом, реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут сократиться на 6,5 процента, что является рекордным падением с 2014 года.

Директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН отметил оптимистичность результатов исследования и оптимизмом объяснил нереалистичность выводов, сделанных экспертами Института исследований ВЭБ.РФ.

«Безработица, конечно, вырастет. Думаю, правильно написали, что она вырастет вдвое. До начала всех этих событий (падения цен на нефть и введения ограничений на фоне коронавируса – прим. НСН) в России безработица уже была на уровне пяти процентов, но при этом вся страна выла от отсутствия работы. Понятно, что демонстрация низкой безработицы была просто статистическим трюком, и ничем больше. Так же, как у нас откуда-то периодически возникает рост доходов населения, инвестиционный рост. Поэтому рост безработицы в два раза будет не с четырех процентов, а процентов с десяти, а то и больше. Никто ж не знает, какая у нас на самом деле безработица!» - заявил эксперт.