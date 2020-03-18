Путин отнес 70 процентов россиян к среднему классу
Более 70% граждан России можно отнести к среднему классу. Таковы выводы Всемирного банка. Однако сравнивать российский средний класс с европейским или американский нельзя, заявил в интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер пояснил, что в каждой стране средний класс разный благодаря методике подсчета Всемирного банка. Согласно ей, к этому классу относятся граждане, чей доход в 1,5 раза выше прожиточного минимума в стране. А таковых в России «уверенно свыше 70%», сообщает Ura.ru.
По словам Путина, главная задача - укрепить этот класс, наращивая его доходы, отмечает «Газета.ру».
Прожиточный минимум в России составляет около 12 тыс. рублей. Средняя заработная плата по стране — 46 рублей, сообщает телеканал «360».
Ранее Путин рассказал, что реальные доходы граждан России не растут в первую очередь из-за падения цен на энергоносители. По словам президента, его эта ситуация очень беспокоит. Выходом из такой ситуации Путин назвал развитие экономики на собственной базе и уход от нефтезависимости.
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