Делягин: Нерабочая неделя убьет малый бизнес
Директор Института проблем глобализации заявил НСН, что правительству нужно срочно принимать гораздо более действенные меры для поддержки бизнеса в нынешних кризисных условиях.
Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Соответствующий указа подписал президент Владимир Путин. Шаг был предпринят в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории страны.
В частности, с 30 марта по 3 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. При этом документ не распространяется на работников непрерывно действующих, медицинских, аптечных и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости организаций. Кроме того, указ не коснется сотрудников чрезвычайных и осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы организаций.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил НСН, что эта мера нанесет серьезный ущерб малому бизнесу.
«Неделя простоя по экономике ударит сильно, но у нас много непрерывных производств. Люди будут продолжать качать нефть, добывать газ и плавить руду. И в итоге не так уж и много у нас осталось… А вот по малому и среднему бизнесу ударит болезненно, потому что возникает вопрос, кто будет платить зарплату? Но наш бизнес уже и так безжизненный «титаническими усилиями» правительства и Центробанка. И для многих предприятий будет означать банкротство.
«И так многим несладко из-за этой паники вокруг вируса, который производит впечатление сезонного гриппа, а это усугубляется такими мерами!!! В этом случае нужно брать пример с Дональда Трампа. С точки зрения медицины, может быть, решение о нерабочей неделе верно, но для экономики это очень погано. Без кардинального изменения социально-экономической политики, без разворовывания казны, которое длится третий век. Думаю, что многие после таких решений просто не оправятся», - считает Делягин.
Владимир Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса: таким предприятиям предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. Микропредприятия в дополнение к этому получат отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Сами страховые взносы для зарплат больше МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий Путин предложил снизить с 30 до 15 процентов. Эта мера не коснется граждан с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда или ниже этого уровне.
Также президент предложил ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам, если общий объем подобного рода активов у россиянина составляет более миллиона рублей. Ставка для такого налога составит стандартные 13 процентов. По словам президента, эта мера затронет около одного процента вкладчиков.
«Озвученные меры по поддержке экономики разумны, но недостаточны, потому что неделю назад всеми микробизнесу предоставлять открытую кредитную линию на 20% прошлогоднего оборота по ставке рефинансирования в автоматическом режиме. Это хорошая мера, но президенту о масштабах проблем, как я понимаю, сообщили только, когда он в Коммунарку приехал. Так что система госуправления находится в нерабочем состоянии, что мы и увидели», - сделал свои выводы Михаил Делягин.
«Сначала 10 лет титаническими усилиями ликвидировали систему здравоохранения, а потом вдруг поняли, что она не работает. Потрясающее открытие, достойное Нобелевской премии»
Некоторые эксперты также предполагают, что самыми болезненными потерями может стать сокращение страховых взносов. Социальные фонды могут недополучить около 306 млрд руб. в год от малого бизнеса и примерно 341 млрд – от микропредприятий. Но, возможно, текущая ситуация подтолкнет государство к тому, чтобы легализовать часть людей, работающих в «сером» секторе.
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