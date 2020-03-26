Делягин: Нерабочая неделя убьет малый бизнес

Владимир Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса: таким предприятиям предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. Микропредприятия в дополнение к этому получат отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Сами страховые взносы для зарплат больше МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий Путин предложил снизить с 30 до 15 процентов. Эта мера не коснется граждан с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда или ниже этого уровне.

Также президент предложил ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам, если общий объем подобного рода активов у россиянина составляет более миллиона рублей. Ставка для такого налога составит стандартные 13 процентов. По словам президента, эта мера затронет около одного процента вкладчиков.

«Озвученные меры по поддержке экономики разумны, но недостаточны, потому что неделю назад всеми микробизнесу предоставлять открытую кредитную линию на 20% прошлогоднего оборота по ставке рефинансирования в автоматическом режиме. Это хорошая мера, но президенту о масштабах проблем, как я понимаю, сообщили только, когда он в Коммунарку приехал. Так что система госуправления находится в нерабочем состоянии, что мы и увидели», - сделал свои выводы Михаил Делягин.