Социологи: Четких критериев «среднего класса» в России нет

Социолог Виктор Вахштайн в эфире НСН заявил, что все попытки точно определить средний класс весьма условны: единой методики подсчёта нет, существующие подходы весьма условны.

«Если бы можно было замерить средний класс простым указанием на минимальный размер оплаты труда, то увеличить размер среднего класса в любой стране можно было бы предельно просто — понизив минимальный размер оплаты труда. И если у вас МРОТ ниже прожиточного минимума, то в относительно бедной стране вы можете обнаружить тотальное засилье среднего класса», - отметил он.

До второй половины XX века для выявления среднего класса использовались три подхода — марксистский (по собственности), веберовский (по характеру труда) и структурный функционализм. Каждый из них давал разные цифры среднего класса. «Во второй половине XX понятие стало «запачканным» - его начали использовать все кому не лень», - отметил Вахштайн.

По его словам, в России с 90-х понятие потеряло всякое социологическое значение и смысл, и «начались спекуляции с тем, можно ли установить средний класс, исходя из минимального размера оплаты труда». Попытки журналистов определить человека среднего класса по наличию недвижимости или возможности ездить за границу социолог отверг. Границы размываются: обеспеченные люди порой предпочитают снимать жильё рядом с работой, не имея постоянного места проживания, а деньги на поездку за рубежи кризисное время могут положить на счёт под проценты «про запас», объяснил Вахштайн.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с НСН заявил, что его не устраивает методика подсчёта Всемирного банка, в связи с чем с оценкой среднего класса, приведённой президентом, он не согласен.

«У нас шесть лет подряд падают доходы населения. У нас вообще я сравнил бы средний класс с маслом, которое на горячей сковороде просто исчезает», - считает Федоров. По его мнению, средний класс в России — это примерно 15-20% населения.

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подчеркнул, что задачей властей является укрепление среднего класса и наращивание его доходов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в декабре заявил, что «уровень благосостояния в России или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года». При этом, по оценке Пескова, к концу 2019 года тенденция ушла в плюс.

