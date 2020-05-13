Новости за ночь: В ТПП предложили временно снизить НДФЛ до 6,5%

По его словам, также палата также следует стимулировать малый и средний бизнес путём снижения ставки страховых взносов до 5%, если у них будет прирост численности работающих. Сотрудникам малых и средних предприятий, отправленных в вынужденный отпуск без сохранения содержания из-за падения оборотов более чем на 50%, нужно выплачивать фиксированное пособие из государственных фондов, добавил Катырин. Размер такого пособия может составлять 50-80% от средней зарплаты за последние полгода, с которых уплачены взносы в страховые фонды, считают в ТПП.

Число официально зарегистрированных безработных в России с начала нерабочего апреля выросло в два раза — до 1,4 миллиона человек. Эксперты приводят разные оценки роста безработицы на фоне кризиса. Директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова допускает рост безработицы в 3-4 раза, примерно такую же оценку даёт профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

