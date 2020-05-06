Безработица в России выросла почти вдвое за два месяца. Это не предел

В России сегодня 1 миллион 243 тысячи безработных – такую цифру назвал министр труда Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным. По его словам, за последние два месяца были зарегистрированы 735 тысяч безработных. Подчеркнем, приведенные министром данные учитывают только тех, кто прошел официальную процедуру регистрации в качестве безработного. Если же учитывать тех, кто не обращался в службу занятости, показатель составит примерно 3,5 млн безработных - 5% от трудоспособного населения, - заявил «Российской газете» проректор Финансовой академии при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, количество безработных к концу года может вырасти до 5 миллионов человек, и это оптимистичный сценарий. Он пояснил, что в первый месяц самоизоляции работодатели отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска, чтобы не прибегать к массовым сокращениям. Но это не может продолжаться бесконечно, и если предприятия не смогут вернуться к работе из-за продления карантинных мер, придет вторая волна роста безработицы, - полагает собеседник издания.

Уже сейчас в условиях введенных из-за коронавируса ограничений и недостаточных мер господдержки более половины субъектов бизнеса временно или навсегда прекратили работу, - писал на минувшей неделе президенту бизнес-омбудсмен Борис Титов. А, как мы теперь знаем, режим самоизоляции с окончанием майских праздников отменен не будет, во всяком случае, в Москве и, скорее всего, в Подмосковье, власти которого в ситуации с коронавирусом принимают меры, практически идентичные столичным. Кроме стройкомплекса и промышленных предприятий, возобновить работу с 12 мая не разрешено никому.

Между тем, работу миллионам людей в столичной агломерации дает сфера торговли и услуг. Вернее, давала, поскольку далеко не факт, что второй месяц простоя переживут все предприятия этой сферы. К примеру, зашла даже речь о возможном сносе крупных торговых центров в том случае, если они перестанут приносить прибыль. Это свое предположение главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объяснил тем, что такие объекты «невыгодно переделывать подо что-то. Скорее всего, это будет снос и другая застройка на этом месте», - сказал Кузнецов на онлайн-конференции Urban Awards, посвященной изменению городов после окончания пандемии коронавируса. Этот процесс, если он начнется, даст новый приток безработных: кассиров, охранников, уборщиков, многие из которых, кстати, - мигранты из республик бывшего СССР, что добавляет проблеме остроты.

Сколько таких волн нас еще ждет?

