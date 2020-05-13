Новости за ночь: В Мосгордуме считают Москву готовой к первому этапу снятия ограничений
По состоянию на 12 мая Москва соответствует всем требованиям для перехода к первому этапу снятия ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По нормам Роспотребнадзора, для ослабления карантина коэффициент распространения инфекции должен быть не выше 1, свободный коечный фонд — не меньше 50%. Рекомендуемый охват тестирования — 70 тысяч на каждый 100 тысяч жителей.
Шапошников напомнил, что есть три этапа выхода из карантина. На первом этапе могут открыться некоторые магазины, будут разрешены, прогулки на свежем воздухе, в том числе с детьми, занятия спортом. На втором этапе откроются магазины большей площади, но с ограничением по количеству покупателей в торговом зале, разрешат прогулки с членами семьи. На третьем этапе будут работать предприятия общественного питания, откроются парки и зоны отдыха с требованием соблюдать социальную дистанцию.
По словам Шапошникова, люди с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет должны будут соблюдать режим самоизоляции до полного снятия ограничений.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к первому и втором этапам снятия ограничений готовы 11 регионов, ещё 22 региона смогут приступить к смягчению режима самоизоляции, увеличив коечный фонд и расширив охват тестирования на коронавирус.
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