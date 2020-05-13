Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом
Статистика Росгидромета и мировых страховых агентств указывает на тенденцию учащения природных катаклизмов, и ближайшее лето в России не станет исключением, заявил в интервью Ura.ru климатолог Андрей Киселев.
В одних регионах могут быть засухи, в других — мощные ливни, возможны смерчи и ураганы, предупредил специалист. По его словам, обычно это локальные и кратковременные явления, и предсказать, где они будут более разрушительными, почти невозможно.
По наблюдениям Киселева, летние периоды в России в последние годы входят в десятку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Он предполагает, что и грядущее лето войдёт в их число.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето будет «неоднородным» - тёплым, но с периодами похолодания.
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