Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом

Статистика Росгидромета и мировых страховых агентств указывает на тенденцию учащения природных катаклизмов, и ближайшее лето в России не станет исключением, заявил в интервью Ura.ru климатолог Андрей Киселев.

В одних регионах могут быть засухи, в других — мощные ливни, возможны смерчи и ураганы, предупредил специалист. По его словам, обычно это локальные и кратковременные явления, и предсказать, где они будут более разрушительными, почти невозможно.

По наблюдениям Киселева, летние периоды в России в последние годы входят в десятку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Он предполагает, что и грядущее лето войдёт в их число.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето будет «неоднородным» - тёплым, но с периодами похолодания.