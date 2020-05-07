Эксперт рассказала о рынке труда в условиях пандемии
Директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова рассказала о том, как изменился рынок труда в условиях пандемии. Об этом сообщает «МИР 24».
По словам Лимоновой, в настоящий момент востребованы "самые простые специалисты", которые способны выполнять физическую работу в сферах доставки. В этот перечень входят курьеры, сотрудники колл-центров, сборщики заказов, работающие в тех сферах, что вынуждены перевести свою работу на удаленный формат из-за пандемии: сфера услуг, рестораны. Эксперт отметила, что работа в данных сферах может помочь людям, крайне нуждающимся в деньгах.
Кроме того, без работы не останутся медработники, а также антикризисные менеджеры. По словам Лимоновой, эти специалисты могут рассчитывать на двойную и тройную оплату труда в сравнении с прошлым периодом. Специалист отмечает, что уровень безработицы может вырасти в 3-4 раза. Ране в эфире НСН общественный омбудсмен Виктор Ермаков раскритиковал общественные работы для оставшихся без работы россиян.
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