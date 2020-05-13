Новости за ночь: Названы сроки появления эффективного лекарства от коронавируса

Один из самых эффективных препаратов для лечения коронавируса — лекарство с использованием синтезированных очищенных антител, рассказал в интервью «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Либо вакцина, либо лекарство

По его словам, учёные американской биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals уже объявили, что начнут клинические испытания такого препарата в июне и выпустят его осенью.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», - сообщил вирусолог.

По словам Волчкова, искусственное добавление антител ускорит иммунный ответ организма. Однако антитела могут быть эффективны только ограниченное время, пока патоген не мутирует, добавил он.

Вирусолог также рассказал, что подобные эффективные антитела также получили израильские учёные и группа европейских исследователей в Нидерландах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусЛекарства
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