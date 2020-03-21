Сечин не считает текущие цены на нефть драматичными

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что не считает текущие цены на нефть драматичными. Об этом сообщает ТАСС.

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При этом, как отметил Сечин, стоимость нефти сегодня «большой радости не приносит».

По мнению Сечина, стоимость нефти скорректируется к концу текущего года и может вернуться к уровню 60 долларов за баррель.

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае на торгах 20 марта стоила около 27 долларов за баррель. На фоне колебаний цен на нефть неустойчивость показывает рубль: доллар превысил стоимость в 81 рубль, евро — 89 рублей.




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