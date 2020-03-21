Сечин не считает текущие цены на нефть драматичными
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что не считает текущие цены на нефть драматичными. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, как отметил Сечин, стоимость нефти сегодня «большой радости не приносит».
По мнению Сечина, стоимость нефти скорректируется к концу текущего года и может вернуться к уровню 60 долларов за баррель.
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае на торгах 20 марта стоила около 27 долларов за баррель. На фоне колебаний цен на нефть неустойчивость показывает рубль: доллар превысил стоимость в 81 рубль, евро — 89 рублей.
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