Сечин не считает текущие цены на нефть драматичными

При этом, как отметил Сечин, стоимость нефти сегодня «большой радости не приносит».

По мнению Сечина, стоимость нефти скорректируется к концу текущего года и может вернуться к уровню 60 долларов за баррель.

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае на торгах 20 марта стоила около 27 долларов за баррель. На фоне колебаний цен на нефть неустойчивость показывает рубль: доллар превысил стоимость в 81 рубль, евро — 89 рублей.











