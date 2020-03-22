Аналитик: Россия должна рассказать правду о развале ОПЕК+

Россия не планировала работать на резкое снижение цен на нефть и выходить из соглашения ОПЕК+. Такое развитие событий инициировано арабскими партнерами, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 1».

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнёров», — приводит слова Белоусова ТАСС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил позицию российской стороны на переговорах по сделке ОПЕК+.

«Белоусов (Андрей, вице-премьер России – прим. НСН) правильно сказал, потому что Россия говорила не о разрыве ОПЕК+, а о том, чтобы сохранить квоты на уровне первого квартала 2020 года и добывать в тех объемах, в которых планировалось. Это саудиты поставили ультиматум: либо сокращение суточной добычи на 1,5 млн баррелей, либо разрыв сделки. Если бы совещание проходило на неделю позже, думаю, Россия бы согласилась. Но Россия утверждала, что надо подождать, потому что не понятно, насколько просядет Китай, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Сейчас Европа сокращает потребление нефти. Практика показала нашу правоту», - заявил эксперт.