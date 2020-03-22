Аналитик: Россия должна рассказать правду о развале ОПЕК+
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил поведение России в сделке ОПЕК+ и назвал сроки новых переговоров.
Россия не планировала работать на резкое снижение цен на нефть и выходить из соглашения ОПЕК+. Такое развитие событий инициировано арабскими партнерами, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 1».
«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнёров», — приводит слова Белоусова ТАСС.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил позицию российской стороны на переговорах по сделке ОПЕК+.
«Белоусов (Андрей, вице-премьер России – прим. НСН) правильно сказал, потому что Россия говорила не о разрыве ОПЕК+, а о том, чтобы сохранить квоты на уровне первого квартала 2020 года и добывать в тех объемах, в которых планировалось. Это саудиты поставили ультиматум: либо сокращение суточной добычи на 1,5 млн баррелей, либо разрыв сделки. Если бы совещание проходило на неделю позже, думаю, Россия бы согласилась. Но Россия утверждала, что надо подождать, потому что не понятно, насколько просядет Китай, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Сейчас Европа сокращает потребление нефти. Практика показала нашу правоту», - заявил эксперт.
Игорь Юшков пояснил, почему России приходится «оправдываться» в связи с резким падением цен на нефть на мировом рынке. Он напомнил об обвинениях в адрес Москвы в том, что, якобы, именно из-за России развалилось соглашение ОПЕК+.
«На расторжении сделки настаивали саудиты. Россия не хотела обострения, не шла на него, была готова к диалогу, в том числе по объемам сокращения добычи. Например, Wall Street Journal написал, что США готовы ввести санкции в отношении России за развал ОПЕК+. Поэтому, действительно, России надо сказать правду о развале соглашения ОПЕК+, прояснять свою позицию и объяснять, что мы не могли выступать за такой кризис в нефтяной сфере. И если наказывать, то не нас, а саудитов, которые выступали всегда против соглашения и картелей», - считает собеседник НСН.
По мнению эксперта, Россия готова сесть за стол переговоров в рамках соглашения ОПЕК+. Он навал возможные сроки начала переговорного процесса.
«Мы не исключаем дальнейших переговоров. Для России ситуация не комфортная – цены на нефть очень низкие. Для всех. Все готовы усесться за стол переговоров. Более вероятно, что это произойдет в июне, потому что невозможно сейчас невозможно посчитать квоты с учетом падения спроса в Европе, восстановления Китая, обстановки с реализацией американских сланцевых проектов. Все это будет известно к июню. Поэтом, думаю, в начале второго полугодия мы сядем за стол переговоров по квотам на второе полугодие, когда основные параметры уже будут понятны и определены», - заявил Игорь Юшков.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.
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