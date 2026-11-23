Гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении средств, задержали иммиграционные власти острова Бали, мужчина депортирован в Москву. Об этом сообщило агентство ANTARA.

По данным властей, россиянин с инициалами IG был объявлен в розыск Интерполом по подозрению в мошенничестве и присвоении 5,7 млн рублей. Мужчина 11 ноября прибыл на Бали из тайского Пхукета, его задержали, иммиграционная служба провела проверку совместно с международным подразделением полиции и представителями РФ, отмечает RT.

В результате фигуранта депортировали прямым рейсом в Москву в сопровождении работников Национального центрального бюро Интерпола российского МВД.

Ранее СМИ сообщили, что в индийском штате Гоа после миграционных рейдов депортировали трех граждан России.

