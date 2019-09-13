Экономист: МРОТ повысили, а платят все равно меньше

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России – с 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей. Как заявил глава ведомства Максим Топилин, изменения коснутся более трех миллионов россиян, половина из которых – работники государственных и муниципальных учреждений.

Такую ставку неадекватной в эфире НСН назвал экономист Михаил Делягин. По его словам, она лишь отражает прожиточный минимум, а самое повышение носит чисто технический характер.

«После того как Путин с 1 мая прошлого года ввел принцип, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума, соответственно, так и устанавливают. Это автоматическая бюрократическая процедура, об осмысленности которой никто даже не пытается, как я надеюсь, задуматься», - сказал он.