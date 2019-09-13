Экономист: МРОТ повысили, а платят все равно меньше
Экономисты в эфире НСН со скепсисом отнеслись к повышению МРОТ с 2020 года: решение техническое, а некоторые работодатели продолжат платить меньше ставки.
Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России – с 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей. Как заявил глава ведомства Максим Топилин, изменения коснутся более трех миллионов россиян, половина из которых – работники государственных и муниципальных учреждений.
Такую ставку неадекватной в эфире НСН назвал экономист Михаил Делягин. По его словам, она лишь отражает прожиточный минимум, а самое повышение носит чисто технический характер.
«После того как Путин с 1 мая прошлого года ввел принцип, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума, соответственно, так и устанавливают. Это автоматическая бюрократическая процедура, об осмысленности которой никто даже не пытается, как я надеюсь, задуматься», - сказал он.
В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки.
«Один из трюков – прямая наглость, когда работодатели просто игнорируют закон, а второй – устройство на полставки, на треть, на четверть, на 0,7, 0,8. Это меньше, чем установленный законом минимум. Эта проблема остается сегодня. Текущее повышение не отменяет кризисной ситуации с этой минимальной ставкой», - заявил эксперт.
Отметим, что по состоянию на 2019 год минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей.
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