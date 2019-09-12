Установление МРОТ на 2020 год назвали неосознанным

В 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей. Такую сумму установил Минтруд. По действующему законодательству, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума трудоспособного человека, который меняется ежегодно. В связи с этим ежегодно необходимо принимать закон, устанавливающий размер МРОТ.

Как пояснил в эфире НСН экономист Михаил Делягин, определение уровня минимального размера оплаты труда, по сути, ничего не значит.

«Ставка неадекватная. Она отражает прожиточный минимум, и ее установление — техническая процедура, то есть это не осознанное действие. Есть определенный набор товаров и услуг, которые входят в прожиточный минимум, и на базе этого просто по средним ценам рассчитывается прожиточный минимум. После того как Путин с 1 мая прошлого года ввел принцип, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума, соответственно, так и устанавливают. Это автоматическая бюрократическая процедура, об осмысленности которой никто даже не пытается, как я надеюсь, задуматься», — сказал Михаил Делягин.