Установление МРОТ на 2020 год назвали неосознанным
Экономист Михаил Делягин пояснил в эфире НСН, как Минтруд установил уровень минимальной зарплаты, на которую невозможно жить.
В 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей. Такую сумму установил Минтруд. По действующему законодательству, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума трудоспособного человека, который меняется ежегодно. В связи с этим ежегодно необходимо принимать закон, устанавливающий размер МРОТ.
Как пояснил в эфире НСН экономист Михаил Делягин, определение уровня минимального размера оплаты труда, по сути, ничего не значит.
«Ставка неадекватная. Она отражает прожиточный минимум, и ее установление — техническая процедура, то есть это не осознанное действие. Есть определенный набор товаров и услуг, которые входят в прожиточный минимум, и на базе этого просто по средним ценам рассчитывается прожиточный минимум. После того как Путин с 1 мая прошлого года ввел принцип, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума, соответственно, так и устанавливают. Это автоматическая бюрократическая процедура, об осмысленности которой никто даже не пытается, как я надеюсь, задуматься», — сказал Михаил Делягин.
Экономист добавил, что, несмотря на «неадекватный» размер МРОТ, значительная часть россиян живет на еще меньшие средства.
«Понятно, что жить на эти деньги нельзя, но, тем не менее, у нас значительная часть людей в стране живет со значительно меньшими доходами. Это, во-первых, люди, которые не работают, например, матери сидят с детьми. Во-вторых, это значительная часть работающих в серой зоне и работающие на полставки. Во многих местах местные органы власти не могут себе позволить платить людям даже минимальный размер оплаты труда, поэтому в нарушение законов люди получают деньги ниже МРОТ», — пояснил собеседник НСН.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, почему повышение МРОТ не сделает россиян богаче.
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