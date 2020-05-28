Новая «нефтяная война»? Экономисты о последствиях подорожания «чёрного золота»

На укрепление нефтяных котировок в мае повлияло как постепенное восстановление спроса на «чёрное золото», так и вступление в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, по которому самые серьёхные обязательства взяли на себя Россия и Саудовская Аравия Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они, как говорят в Кремле, условились о дальнейшей тесной координации по рынку нефти на уровне министерств энергетики.

Разногласия Москвы и Эр-Рияда вылились в обвал цен на нефть в марте. Аналитики уже предвидят новые споры между двумя экспортёрами. Так, согласно апрельскому соглашению ОПЕК+, Россия готовится нарастить добычу в допустимых объёмах: если в мае-июне общее сокращение для участников сделки составляет 9,7 миллиона баррелей в сутки, то с 1 июля — 7,7 миллиона баррелей. По информации Bloomberg, Саудовская Аравия недовольны нынешними ценами на нефть и считают, что в июле наращивать добычу ещё рано.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что сейчас на рынке наблюдается сокращение предложения при постепенном росте спроса, в первую очередь — в Китае. Всё это толкает цены вверх.

«Неизбежны колебания в обе стороны, но общий тренд – на рост цен. И он будет продолжаться. Восстановление будет идти, может быть, не так быстро, как хотелось бы российским компаниям. К декабрю мы увидим, как я полагаю, восстановление статус-кво и цены придут к равновесию. Равновесие – это то, что позволит восстановиться добыче сланцевой и синтетической нефти и производству синтетических моторных масел. И все это приведет к цене около 60 долларов за баррель», - отмечал он.

Однако с ростом цены на нефть возникает дополнительный повод для возобновления «нефтяной войны» между Россией и Саудовской Аравией. При ценах в $50-55 борьба за доли рынка вновь обострится, прогнозирует руководитель направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов. https://nsn.fm/economy/rossii-i-saudovskoi-aravii-predrekli-novuu-shvatku-iz-za-nefti

В экономическом плане Россия остаётся зависима от доходов, получаемых от сырьевого экспорта. В середине мая председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил журналистам, что страна так и не слезла с «нефтяной иглы», а подешевевшую нефть сравнил с «дохлой лошадью», с которой, очевидно, пора слезать.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН высказал мнение, что беда России ещё и в том, что она фактически дарит другим прибыль от нефтяного экспорта, поскольку в стране не развита переработка сырья.