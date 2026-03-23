Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Соответствующий проект постановления уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Эта инициатива направлена на борьбу с контрафактом и нелегальным импортом, доля которых в автомобильном сегменте остается критически высокой. Пархоменко отметил, что на самих запчастях должна быть маркировка несъемным способом.

«Покупатель может проверить подлинной автозапчастей, если имеет соответствующие компетенции и знания. Надо сначала информировать наших граждан, как это проверять. Удобной системы проверки по типу QR-кодов нет. Она, конечно, нужна. Сертификаты и декларации регистрируются на сайте Росаккредитации. Там есть электронный реестр. На сами запчасти должна быть нанесена маркировка несъемным способом — не наклейка, а краска или теснение. Если маркировка не нанесена или нанесена каким-то кустарным способом, то лучше отказаться от приобретения такой запчасти. Приезжая в сервис за какой-либо запчастью, автовладельцу стоит просить сертификаты. Эта система неплохо работает. Но хватит ли у человека знаний, чтобы разобраться, тождественна ли эта запчасть этому сертификату, тут большой вопрос», — сказал собеседник НСН.

