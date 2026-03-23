Россиянам объяснили выгоду от запрета «скидок от маркетплейсов»
Алексей Кременсков заявил НСН, что скидка постоянного покупателя от маркетплейса, с которой приходится мириться продавцам, может доходить до 20%.
Скидки на товары, которые устанавливает сам маркетплейс, могут доходить до 20%, однако в офлайне ни один хозяин рынка не будет подходить к продавцу палатки и указывать ему, по какой цене продавать его товар. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Минпромторг предложил лишить маркетплейсы права вводить скидки на товары, пишет РБК. Отмечается, что площадки хотят обязать спрашивать у продавцов разрешение на то, чтобы устанавливать скидки на их товары, а затем онлайн-площадкам могут вообще запретить участвовать в формировании цен. Кременсков поддержал инициативу.
«Если знать, что маркетплейс - это своего рода рынок, то невозможно себе представить, чтобы директор рынка пришел к продавцу и сказал: «Делай скидку на товар». Поэтому такое предложение Минпромторга вполне адекватное. Продавец сам должен решать, по какой цене ему продавать. Маркетплейс может лишь подсказать продавцу, что его товар не будет продаваться по такой цене, потому что у конкурентов на площадке он стоит дешевле, но продавец сам должен принять решение. Возможно, он вообще решит распродать товар и сам сделает скидку до 90%», - отметил он.
По словам Кременскова, сейчас принудительные скидки, которые маркетплейсы навязывают продавцам, могут доходить до 20%. Инициатива Минпромторга будет выгодна прежде всего покупателю, надеется он.
«Мне кажется, инициатива Минпромторга может исправить дисбаланс и выровнять цены на товары. Более того, это даст покупателю выбор, где купить товар и какого качества, потому что, как известно, не все товары на маркетплейсах хорошего качества», - подытожил эксперт.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил НСН, что число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) активно увеличивается в российских регионах, рынок будет уверенно расти еще минимум пять лет.
Горячие новости
- Между первой и второй: Почему новый «Домовенок Кузя» соберет миллиард
- Начинаются угрозы: Психолог раскрыла отличие пассивного отдыха от безделья
- Трамп на пять дней отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана
- Россиянам объяснили выгоду от запрета «скидок от маркетплейсов»
- Путин заявил о спаде ВВП на 2%
- «Ничего не доказываем!»: Почему «Руки Вверх!» не гонятся за третьими «Лужниками»
- В Турции назвали условие для вступления в войну с Ираном
- Путин: Инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении
- Свищев сменил Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России
- «Всех победят!»: Емельяненко раскрыл прелести женского ММА