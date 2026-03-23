Россиянам назвали три причины пробуждения среди ночи

Эксперт указал, что второй причиной могут стать тревожные расстройства. В данном случае человеку может тяжело засыпать, однако при пробуждении ночью он «перевернулся с боку на бок и заснул повторно».

Самой серьёзной причиной ночного пробуждения, по словам врача, является апноэ, то есть остановка дыхания во сне.

«При апноэ часто бывает пробуждение либо с чувством удушья либо, что достаточно характерно, с целью мочеиспускания... человек просыпается с полным мочевым пузырём до трёх и больше раз за ночь», - указал Кудинов.

Он добавил, что с такими проблемами нужно срочно обращаться к сомнологу.

