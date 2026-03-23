Россиянам назвали три причины пробуждения среди ночи

Депрессия является одной из трёх основных причин, по которой может прерваться ночной сон. Об этом сайту aif.ru заявил член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» врач-сомнолог Павел Кудинов.

Эксперт указал, что второй причиной могут стать тревожные расстройства. В данном случае человеку может тяжело засыпать, однако при пробуждении ночью он «перевернулся с боку на бок и заснул повторно».

Самой серьёзной причиной ночного пробуждения, по словам врача, является апноэ, то есть остановка дыхания во сне.

«При апноэ часто бывает пробуждение либо с чувством удушья либо, что достаточно характерно, с целью мочеиспускания... человек просыпается с полным мочевым пузырём до трёх и больше раз за ночь», - указал Кудинов.

Он добавил, что с такими проблемами нужно срочно обращаться к сомнологу.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова заявила «Радиоточке НСН», что маловероятно, что кофе приносит пользу сну.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
