Ситуацию с падением рубля назвали «идеальным штормом»
Увеличение нефтяных доходов обычно ведет к укреплению рубля, поэтому рост курса доллара в условиях дорожающей нефти выглядит парадоксально. Об этом «Ленте.ру» заявила СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.
По её мнению, снижение ключевой ставки Центробанка и сезонный рост импорта привели к тому, что российская валюта попала в идеальный шторм.
Эксперт считает, что долгосрочный тренд на ослабление рубля никуда не исчезнет.
«В базовом сценарии в течение года можно ожидать, что курс будет на уровне 80-90 рублей за доллар... Укрепление рубля же сейчас выглядит совсем маловероятным», - заключила Хандошко.
Ранее Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые с апреля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
