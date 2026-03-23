Ситуацию с падением рубля назвали «идеальным штормом»

По её мнению, снижение ключевой ставки Центробанка и сезонный рост импорта привели к тому, что российская валюта попала в идеальный шторм.

Эксперт считает, что долгосрочный тренд на ослабление рубля никуда не исчезнет.

«В базовом сценарии в течение года можно ожидать, что курс будет на уровне 80-90 рублей за доллар... Укрепление рубля же сейчас выглядит совсем маловероятным», - заключила Хандошко.

Ранее Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые с апреля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».