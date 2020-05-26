Рост спроса при снижении предложений. Эксперт о подорожании нефти

Аналитики и трейдеры прогнозируют повышение цен на нефть. По их самым оптимистичным прогнозам до конца года баррель сорта Brent может стоить около 55- 56 долларов. Сегодня на торгах июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,5%, составив $34,40 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 2,00% — до $36,24 за баррель.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев пояснил корреспонденту НСН, что стало определяющим фактором позитивной динамики.

«Постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае. Следующим важным участником рынка является Евросоюз, там восстановление идет, как и в США, но не такими великими темпами. В итоге спрос на нефтепродукты увеличивается. Что касается предложения, то соглашение между странами ОПЕК+ работает, к тому значительно упало предложение сланцевой нефти от США, упало предложение синтетической нефти из битума в Канаде. Это тоже порядка 10 млн баррелей в сутки», - отметил эксперт.