Рост спроса при снижении предложений. Эксперт о подорожании нефти
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП в беседе с НСН дал свой прогноз по ценам на нефть до конца года.
Аналитики и трейдеры прогнозируют повышение цен на нефть. По их самым оптимистичным прогнозам до конца года баррель сорта Brent может стоить около 55- 56 долларов. Сегодня на торгах июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,5%, составив $34,40 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 2,00% — до $36,24 за баррель.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев пояснил корреспонденту НСН, что стало определяющим фактором позитивной динамики.
«Постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае. Следующим важным участником рынка является Евросоюз, там восстановление идет, как и в США, но не такими великими темпами. В итоге спрос на нефтепродукты увеличивается. Что касается предложения, то соглашение между странами ОПЕК+ работает, к тому значительно упало предложение сланцевой нефти от США, упало предложение синтетической нефти из битума в Канаде. Это тоже порядка 10 млн баррелей в сутки», - отметил эксперт.
«На рынке наблюдается фундаментальный процесс: рост спроса при снижении предложений. В сумме это дает рост цен»
Несмотря на позитивную тенденцию, Рустам Танкаев назвал фактор, который может затормозить развитие. Это прогнозируемая вторая волна коронавируса, и до тех пор, пока не будет создана универсальная вакцина эффективная к большинству штаммов этой инфекции, колебания могут быть ощутимыми.
«Неизбежны колебания в обе стороны, но общий тренд – на рост цен. И он будет продолжаться. Восстановление будет идти, может быть, не так быстро, как хотелось бы российским компаниям. К декабрю мы увидим, как я полагаю, восстановление статус-кво и цены придут к равновесию. Равновесие – это то, что позволит восстановиться добыче сланцевой и синтетической нефти и производству синтетических моторных масел. И все это приведет к цене около 60 долларов за баррель», - уточнил Рустам Танкаев.
Напомним, страны входящие в ОПЕК+, договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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