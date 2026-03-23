Самозапрет на покупки — это позитивная мера, но шопоголик не всегда может справиться со своими желаниями самостоятельно, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН.

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил ввести опцию добровольного самозапрета на покупки на маркетплейсах, чтобы защитить финансы психологически неустойчивых соотечественников. Минэкономразвития уже поддержало эту инициативу. Об этом сообщает «Парламентская газета». Исаев также одобрил эту идею.