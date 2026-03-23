«Не надо стесняться»: Нарколог поддержал самозапрет на покупки на маркетплейсах
Саморегулирование — это хорошо, однако зависимым людям поможет не это, заявил НСН Руслан Исаев.
Самозапрет на покупки — это позитивная мера, но шопоголик не всегда может справиться со своими желаниями самостоятельно, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН.
Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил ввести опцию добровольного самозапрета на покупки на маркетплейсах, чтобы защитить финансы психологически неустойчивых соотечественников. Минэкономразвития уже поддержало эту инициативу. Об этом сообщает «Парламентская газета». Исаев также одобрил эту идею.
«Самозапрет — это, безусловно, очень позитивная мера. Но тут все будет зависеть от деталей, а особенно от того, как они будут реализованы на практике. Шопоголизм сам по себе не является такой тяжелой формой зависимого поведения, как химическая зависимость или даже как лудомания. Некоторым людям он более свойственен, но преувеличивать не стоит. Он чаще встречается, когда есть более тяжелая зависимость, а шопоголизм — дополнительный атрибут к основной проблеме. Чтобы справиться со спонтанным желанием что-либо купить, достаточно найти другие источники удовольствия, чтобы не фокусироваться на чем-то одном. Это такой быстрый дофамин, за который потом приходится платить двойную цену. Но если не получается отвлечься, то не надо стесняться и стоит обратиться за помощью к психологу или психиатру», — указал он.
Ранее руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов объяснил в эфире НСН как определить, есть ли у человека зависимость от гаджетов.
Горячие новости
