Отдых подразумевает восстановление ресурсов и дальнейшую деятельность, а безделье заканчивается только «насильно» под давлением внешних факторов, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.

22 марта отмечался Всемирный день безделья. Для 31% россиян безделье — это прежде всего отдых и расслабление. Еще 17% воспринимают его буквально — как ничегонеделание и полное отсутствие занятий. 12% респондентов считают безделье пустой тратой времени и даже тунеядством, а 10% связывают его с ленью. Каждый тринадцатый (8%) признался, что при слове «безделье» вспоминает о скуке, тоске или апатии. Лежание на диване с телефоном или пультом от телевизора — такую картину безделья нарисовали 7% участников опроса, следует из опроса SuperJob. Панфилова рассказала, как не перепутать лень и пассивный отдых.