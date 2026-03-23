Путин заявил о спаде ВВП на 2%

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в январе 2026 года оказался на 2,1% ниже, чем годом ранее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия заняла восьмое место по объему ВВП в долларах в 2025 году

В ходе совещания по экономическим вопросам Он также указал, что промышленное производство снизилось на 0,8%.

«Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, это было ещё до повышения цен на энергоносители в мире», - добавил российский лидер.

Ранее Путин указал, что инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:РоссияЭкономикаВВПВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры