Путин заявил о спаде ВВП на 2%
23 марта 202614:26
Валовый внутренний продукт (ВВП) России в январе 2026 года оказался на 2,1% ниже, чем годом ранее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по экономическим вопросам Он также указал, что промышленное производство снизилось на 0,8%.
«Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, это было ещё до повышения цен на энергоносители в мире», - добавил российский лидер.
Ранее Путин указал, что инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
