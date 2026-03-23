Как уточнила собеседница НСН, в стране уже разработано много туристических маршрутов, при этом регулярно появляются новые направления.

«Если мы рассматриваем авиатуры это города Пхеньян, Нампхо, Оран горы Мёхянсан. Если мы рассматриваем ЖД-туры, это Расон, Чхонджи, Чхильбо, Чонсон - очень много городов для посещения. Сейчас корейцы открывают новые туристические зоны. К примеру, открылся город Нампхо. Раньше мы туда туристов не возили. Рёнмун – большая пещера, в которой можно рассмотреть фигуры. К примеру, там висит кальмар или ладонь человека. Вонсан – это пляжный курорт, пятилометровый пляж с шикарными отелями, чудесными ресторанами. Зимой хорошо работали горнолыжные курорты – Масикрён и Самджиён. У нас разработано достаточно маршрутов на четыре, пять, шесть, восемь, десять дней. Можно прилететь самолетом, уехать на поезде. Проехать всю Корею, побывать горах Мёхян, полюбоваться буддийскими храмами, водопадами», - сообщила Мухина.

По ее словам, чаще всего в Северную Корею приезжают туристы из центральных городов России, при этом российские путешественники нередко возвращаются в эту страну.

«В процентном соотношении 70% туристов едут в Северную Корею из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, городов центральной части России. Где-то 30% - наши дальневосточные туристы. Есть путешественники, которые сначала посетили страну на поезде, посмотрели приграничную Корею, познакомились с народом. Потом съездили в Пхеньян, а затем берут тур на всю Корею - заходят самолетом, выходят поездом. Есть туристы, которые съездили в поездку с семьей, а потом ребенка отправляют в детский лагерь летний в «Сондовон». Радует, что страна задевает, привлекает к себе внимание. Если вы приедете на пять дней, что-то увидите, а что-то нет», - сказала она.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в бархатный сезон 2025 года россияне чаще выбирали для отдыха курорты с прямым перелетом. Помимо Северной Кореи предпочтение также отдавали Турции, Шри-Ланке, Вьетнаму.

