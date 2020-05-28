Мировые цены на нефть продолжают снижение

Мировые цены на нефть утром в четверг, 28 мая, демонстрируют снижение. Об этом говорят данные торгов. Так, июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 2,48% — до $33,88 за баррель, пишет RT.