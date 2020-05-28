Мировые цены на нефть продолжают снижение

Мировые цены на нефть утром в четверг, 28 мая, демонстрируют снижение. Об этом говорят данные торгов. Так, июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 2,48% — до $33,88 за баррель, пишет RT.

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Между тем, запасов нефти на действующих месторождениях в России хватит на 35 лет добычи. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Счётной палате. Аналитики подчеркивают, чт без учёта трудноизвлекаемой нефти, составляющей 65% всех запасов, срок нефтедобычи по разведанным запасам не превышает 20 лет. При этом прирост запасов нефти не сильно больше, чем её добыча.

Говоря о запасах природного газа, в Счётной палате подчеркнули, что РФ их хватит на 50 лет. Однако обеспеченность запасами «сухого газа» ниже, и прирост запасов меньше добычи.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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