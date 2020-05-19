«Слезть со сдохшей лошади»: Чубайс подколол правительство нефтяной иглой

«Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете — не на горизонте в год, не на горизонте в три года, но в долгую», - заявил Чубайс, вспомнив по случаю ковбойскую поговорку о том, что «если лошадь сдохла, с неё надо слезать».

Снижение цен на нефть в 2014-2018 годах нанесло существенный ущерб экономическому росту России — страна действительно не слезла с нефтяной иглы, говорил летом 2019 года в эфире НСН доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров. Но у России есть достаточно резервов, да и доходы от экспорта на тот момент были выше, чем нужно для обеспечения стабильности бюджета, подчёркивал он тогда.

В марте, когда цены на нефть упали ниже расчётных $42,5 за баррель, Минфин сослался именно на резервы. Силуанов тогда заявил, что при тех ценах на нефть ($27-28) Россия на одних только запасах может продержаться шесть лет. Однако затем нефть Brent упала ниже $20, 20-летние минимумы обновила и российская Urals. Ситуация напомнила, насколько пагубной может быть нефтяная зависимость.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН предрёк серьёзный спад ВВП в том числе из-за зависимости экономики от импорта и цен на энергоносители.

«Вот Китай, конечно, перенесёт легче, чем другие: они производят практически всё сами. А мы ничего не производим! Продаём только нефть и газ. Нам говорят: "Не надо вашей нефти и газа!" А мы всё равно тянем трубу в Турцию, Европу, в Китай», - посетовал он.

Хасбулатов также признался, что крайне недоволен коллегами-экономистами, которые, видя проблему, перестали о ней говорить.

Чем раньше Россия начнёт избавляться от нефтегазовой зависимости, тем больше будут сняты стратегические риски государственного масштаба, настаивает Чубайс. Это не значит, что нужно закрывать месторождения, но стратегию надо менять, полагает он.

Впрочем, есть мнение, что беда России — не столько сама «нефтегазовая игла», сколько слабое развитие переработки нефти. Этот процесс нужно форсировать, потому что «дарить» свою нефть тем, кто потом после переработки выжмет из неё максимум, неправильно, сказал НСН руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Говоря о нынешнем кризисе из-за пандемии COVID-19 с одновременным обвалом цен на нефть, Чубайс сравнил его с Великой депрессией 1929-1933 годов. По его мнению, за последующие 100 лет в мире не происходило ничего подобного. Худшим последствием кризиса-2020 может стать не голод, а высокие цены, сказал он.

Чубайс считает, что перспектива падения ВВП России как минимум на 5% в этом году — ожидаема. Но будет ли этот спад компенсирован 5%-ным ростом в 2021 году, совсем неочевидно, и зависит это от характера политики, которую изберут власти, подчеркнул экономист. По словам Чубайса, у властей есть все инструменты управления сценариями выхода из кризиса, а также устойчивая макроэкономическая ситуация. За неё Чубайс отдельно похвалил экономистов «старой гвардии», назвав экс-министра финансов Алексея Кудрина, главу Сбербанка Германа Грефа, председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, действующего главу Минфина Антона Силуанова.

