России и Саудовской Аравии предрекли новую схватку из-за нефти

Эксперт отметил, что в настоящее время, пока цены на нефть относительно низкие, стороны взяли тайм-аут.



«Но когда цена вернется к 50–55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал», - сказал он.



Эту точку зрения поддержал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его мнению, Эр-Рияд не начнет ценовую войну до момента, пока цена нефть не достигнет 40 долларов за баррель, передает РИА ФАН.



Ранее сообщалось, что российская нефть марки Urals начала дорожать в Европе. В течение ее стоимость выросла на 16 – 17 долларов США в зависимости от региона. За баррель российского сорта давали 33,47 - 34,27 доллара.

