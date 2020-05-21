России и Саудовской Аравии предрекли новую схватку из-за нефти

Россию и Саудовскую Аравию ожидает очередной этап нефтяной войны после того, как стоимость нефти поднимется до отметки 50-55 долларов за баррель. Такой прогноз сделал руководитель направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

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Эксперт отметил, что в настоящее время, пока цены на нефть относительно низкие, стороны взяли тайм-аут.

«Но когда цена вернется к 50–55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал», - сказал он.

Эту точку зрения поддержал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его мнению, Эр-Рияд не начнет ценовую войну до момента, пока цена нефть не достигнет 40 долларов за баррель, передает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что российская нефть марки Urals начала дорожать в Европе. В течение ее стоимость выросла на 16 – 17 долларов США в зависимости от региона. За баррель российского сорта давали 33,47 - 34,27 доллара.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭкономикаСаудовская АравияНефть
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