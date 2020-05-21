России и Саудовской Аравии предрекли новую схватку из-за нефти
Россию и Саудовскую Аравию ожидает очередной этап нефтяной войны после того, как стоимость нефти поднимется до отметки 50-55 долларов за баррель. Такой прогноз сделал руководитель направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.
Эксперт отметил, что в настоящее время, пока цены на нефть относительно низкие, стороны взяли тайм-аут.
«Но когда цена вернется к 50–55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал», - сказал он.
Эту точку зрения поддержал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его мнению, Эр-Рияд не начнет ценовую войну до момента, пока цена нефть не достигнет 40 долларов за баррель, передает РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что российская нефть марки Urals начала дорожать в Европе. В течение ее стоимость выросла на 16 – 17 долларов США в зависимости от региона. За баррель российского сорта давали 33,47 - 34,27 доллара.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Мишустин: Деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены
- О дивный новый мир: Медведев увидел необратимые изменения
- Обозванный Зеленским украинский мэр объявил ему судебную вендетту
- Стало известно о новых заражённых депутатах Госдумы
- Трампу пророчат крупное поражение на президентских выборах из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru