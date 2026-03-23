Трамп на пять дней отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана
США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о всестороннем урегулировании. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Как пишет RT, по этой причине глава Белого дома принял решение отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.
«Я поручил Военному министерству отложить любые военные удары... на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», - подчеркнул он.
Ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций, если не будет открыт Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Трамп на пять дней отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана
