Трамп на пять дней отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана

США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о всестороннем урегулировании. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

В Кремле предупредили о непоправимых последствиях атак на АЭС «Бушер»

Как пишет RT, по этой причине глава Белого дома принял решение отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.

«Я поручил Военному министерству отложить любые военные удары... на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», - подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций, если не будет открыт Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
