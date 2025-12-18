В Ростове-на-Дону есть погибшие при атаке БПЛА на судно
18 декабря 202505:01
В акватории ростовского порта произошел пожар на судне, вызванный ударом беспилотного летательного аппарата Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мэра Александр Скрябин.
По его словам, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. По предварительной информации, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Данные о происшествии уточняются.
Также стало известно, что четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
