В Ростове-на-Дону есть погибшие при атаке БПЛА на судно

В акватории ростовского порта произошел пожар на судне, вызванный ударом беспилотного летательного аппарата Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мэра Александр Скрябин.

Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область

По его словам, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. По предварительной информации, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Данные о происшествии уточняются.

Также стало известно, что четыре человека ранены в результате атаки БПЛА в Батайске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
