Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область
Ряд населённых пунктов Ростовской области подвергся атаке с использованием украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал Mash.
Повреждения получили многоэтажный и два частных дома в Ростове и Батайске. Мощность взрывов в Ростове была такой, что в одной из высоток стекла оказались выбиты начиная с четвёртого этажа.
Кроме того, без электроснабжения остались как минимум семь улиц в Батайске. На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется. В регионе работали средства противовоздушной обороны.
Ранее силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
