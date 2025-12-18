Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область

Повреждения получили многоэтажный и два частных дома в Ростове и Батайске. Мощность взрывов в Ростове была такой, что в одной из высоток стекла оказались выбиты начиная с четвёртого этажа.

Кроме того, без электроснабжения остались как минимум семь улиц в Батайске. На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется. В регионе работали средства противовоздушной обороны.

Ранее силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

