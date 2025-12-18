СМИ: Уиктофф и Дмитриев проведут новый раунд переговоров по Украине в выходные

Новый раунд американо-российских переговоров по Украине запланирован на выходные в Майами, сообщает Politico.

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса после переговоров с США

По данным издания, ключевыми участниками диалога станут специальный посланник президента США Стив Уиткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав американской делегации также включен старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Перед основной встречей американские представители отдельно проконсультируются с советником президента Украины по национальной безопасности Рустемом Умеровым.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что нужно России для нового раунда переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры